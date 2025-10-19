為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    同窗地政助理員與員警 25年後聯手阻詐

    2025/10/19 10:16 記者歐素美／台中報導
    倪姓老翁地政所設定抵押，員警獲報趕到阻攔。（圖由民眾提供）

    台中市大雅警分局潭子分駐所與潭子地政事務所，聯手攔阻一起不動產抵押詐騙案，成功保住民眾1000萬元財產。巧合的是，通報的地政助理員與到場協助的巡佐竟是國中同班同學，25年後在公務崗位重逢，攜手完成阻詐任務，蔚為佳話。

    大雅警分局今天表示，這起事件發生於本月17日下午4時許，倪姓老翁（73歲）前往潭子地政事務所，欲將名下建物與土地設定抵押權，借貸1000萬元，承辦的蕭姓助理員受理時，察覺倪男神情緊張、說詞反覆，對資金用途交代不清，雖稱用於房屋裝潢，卻無法提供具體資料，直覺有異，立即報警。

    大雅警分局潭子分駐所巡佐張倪維與警員湯懷獲報後迅速到場，主動安撫並耐心詢問倪男資金流向，倪男一開始不願配合，並拒絕聯絡家屬，稱親人長期旅居國外，警方研判其情形與近期不動產交易詐騙模式高度相符，遂與地政人員聯手勸說，向倪男說明詐騙集團常見手法與風險，倪男才未能設定抵押，警方表示，倪男是潛在的受害者，曾試圖多次到不同地政所設定抵押，執迷不悟，幸地政人員機警，才未被騙成功 。

    巧合的是，同時勸阻倪男的蕭姓助理員與潭子警巡佐張倪維竟是國中同班同學，久別25年後在各自崗位上重逢，並肩完成阻詐任務，兩人相視而笑，感嘆緣分奇妙，也為能共同守護市民財產感到驕傲。

    大雅警分局表示，詐騙手法日新月異，民眾如遇不明投資邀約、要求提供權狀、印章或帳戶資料等情形，應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢。警方將持續與地政機關、金融單位合作，推動「識詐」、「防詐」、「阻詐」、「打詐」4大策略，強化聯防機制，守護民眾財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

