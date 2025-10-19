為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚悚！台中深夜連環車禍 女駕駛高速追撞停等紅燈3車昏迷送醫

    2025/10/19 10:27 記者許國楨／台中報導
    事故現場一片狼籍。（民眾提供）

    事故現場一片狼籍。（民眾提供）

    深夜街頭傳出巨響！台中市北屯區環中路與榮德路口19日凌晨驚傳4車連環追撞，46歲劉姓女子駕車猛力撞上前方停等紅燈的3輛轎車，猛烈撞擊瞬間碎片四濺、車頭全毀，劉女當場昏迷卡在駕駛座內，經消防人員協助脫困送醫，所幸暫無生命危險，但仍意識不清，詳細肇因待查。

    事故地點位於環中路筆直路段，兩輛黑色轎車「頭尾相接」擠成一團，車頭嚴重凹陷、引擎蓋掀起，零件散落滿地，警方封鎖現場進行交通疏導，並呼叫吊車協助排除。

    台中市警第五分局表示，事故發生於19日凌晨0時許，經查，當時28歲郭男、41歲呂男與41歲蔡男分別駕駛3輛轎車，在外側及中間車道停等紅燈，未料就在號誌轉為綠燈準備起步時，後方劉女駕駛的豐田轎車突然高速衝撞，造成4車連環相撞。劉女全身多處擦挫傷當場昏迷，郭男則因身體不適自行前往醫院就醫。

    警方指出，3名男性駕駛經酒測均無酒精反應，劉女因傷無法施測，已報請檢察官指示進行抽血檢驗，初判疑劉女未注意車前狀況或可能疲勞駕駛所致，但詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清；第五分局呼籲，駕駛人行車應保持安全距離、專注路況，切勿分心或疲勞駕駛，以維護自身與他人安全。

    其中兩輛轎車「頭尾相接」擠成一團。（民眾提供）

    其中兩輛轎車「頭尾相接」擠成一團。（民眾提供）

    發生4車連環撞的路口。（民眾提供）

    發生4車連環撞的路口。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播