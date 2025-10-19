驚悚！台中深夜連環車禍 女駕駛高速追撞停等紅燈3車昏迷送醫

事故現場一片狼籍。（民眾提供）

深夜街頭傳出巨響！台中市北屯區環中路與榮德路口19日凌晨驚傳4車連環追撞，46歲劉姓女子駕車猛力撞上前方停等紅燈的3輛轎車，猛烈撞擊瞬間碎片四濺、車頭全毀，劉女當場昏迷卡在駕駛座內，經消防人員協助脫困送醫，所幸暫無生命危險，但仍意識不清，詳細肇因待查。

事故地點位於環中路筆直路段，兩輛黑色轎車「頭尾相接」擠成一團，車頭嚴重凹陷、引擎蓋掀起，零件散落滿地，警方封鎖現場進行交通疏導，並呼叫吊車協助排除。

請繼續往下閱讀...

台中市警第五分局表示，事故發生於19日凌晨0時許，經查，當時28歲郭男、41歲呂男與41歲蔡男分別駕駛3輛轎車，在外側及中間車道停等紅燈，未料就在號誌轉為綠燈準備起步時，後方劉女駕駛的豐田轎車突然高速衝撞，造成4車連環相撞。劉女全身多處擦挫傷當場昏迷，郭男則因身體不適自行前往醫院就醫。

警方指出，3名男性駕駛經酒測均無酒精反應，劉女因傷無法施測，已報請檢察官指示進行抽血檢驗，初判疑劉女未注意車前狀況或可能疲勞駕駛所致，但詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清；第五分局呼籲，駕駛人行車應保持安全距離、專注路況，切勿分心或疲勞駕駛，以維護自身與他人安全。

其中兩輛轎車「頭尾相接」擠成一團。（民眾提供）

發生4車連環撞的路口。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法