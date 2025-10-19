警方到場仍揚言殺妻 法官判家暴夫8月徒刑

台北地院近日審結，認定吳男觸犯恐嚇危害安全罪，判處8月徒刑。（記者吳昇儒攝）

台北市一名吳姓男子今年8月7日午間，因與蔡姓妻子發生口角，竟動手毆妻勒脖，還抓她去撞牆，吳男更恫嚇妻子「要放火燒了妳全家（指娘家）」。隔日一早，吳男仍不罷手，無視父親在場，繼續毆妻。就連警方到場，吳男仍恐嚇要殺了妻子，被警方移送法辦。台北地院近日審結，認定吳男觸犯恐嚇危害安全罪，判處8月徒刑。

檢警調查，案發當時吳男因故與妻子發生口角爭執，竟動手毆打妻子臉部，在勒住對方脖子，且還抓著她的頭去撞牆，出言恐嚇後，方才放過妻子。隔日一早，兩人再起爭執，吳男毆打妻子大腿，並破壞家具洩憤。

吳父見狀，趕緊報警，同日上午警方到場後，吳男仍不收斂，竟恫稱要殺了妻子，還說「我不打她，我會殺了她」、「絕對殺」，讓蔡婦心生畏懼。警方當場逮捕吳男，並依法送辦，因傷害部分蔡婦則未提告。

法官審理後認為，吳男僅因細故、爭執，竟動手毆打妻子，且揚言加害妻子及其娘家親屬生命、財產，隔日見警方到場，仍不收斂，接續對被害人施加恐嚇；考量他承認犯行及其犯罪動機、目的、手段等情狀，依恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑8月，全案仍可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

