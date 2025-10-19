搜尋宜蘭阿玉山失聯山友 濃霧大雨增加搜救困難度

宜縣消防局今持續派員到阿玉山搜尋失聯黃姓山友的下落。（資料照）

宜蘭縣黃姓山友攀登蘭陽5大名山之一的阿玉山失聯，至今仍音訊全無，宜蘭縣消防局搜救小組今天（19日）清晨第3度上山搜尋，受到風神颱風影響，阿玉山下起大雨，加上山區起霧，能見度差，增加搜救工作困難度。

風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，宜蘭縣昨晚開始下起間歇性大雨，但搜救黃姓山友行動不停歇。宜蘭縣消防局5名消防員、1名義消、2名林保署宜蘭分署人員組成的搜救小組，今天清晨5點多上山搜尋，希望儘速找到黃男，將他平安帶下山。

住在員山鄉的60歲黃姓山友與宜蘭市65歲陳姓山友，相邀攀登阿玉山，16日上午從福山植物園專用道路2.3公里處的阿玉林道入口起登，直到當天晚間2人遲未返家，陳妻聯絡不上丈夫，打119向消防局求援。

消防局發現黃、陳的車輛還在登山口，17日上午組隊搜尋，下午接獲陳姓山友家屬來電，直指陳先生已自行返家。經詢問陳先生，16日晚上他與黃姓山友夜宿溪畔，隔天凌晨起來發現黃先生不見蹤影，原以為對方已先行返家，天亮後他才獨自下山。

