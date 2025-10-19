旺季將至 運彩公會：彩券行慎防資金吃緊落高利陷阱

何昱奇（右）建議政府能在農曆春節或世足賽等重要賽事期間，彩券行財務吃緊之際，推出專案貸款，解基層燃眉之急。（運彩公會提供）

年終將至，彩券行資金周轉壓力再起！中華民國運彩公會理事長何昱奇指出，每逢農曆春節或世足賽等重要賽事期間，彩券行為了應付旺季進貨需求，常陷入資金吃緊窘境，不少業者因此求助融資公司，卻遭「高利陷阱」掏空獲利。

何昱奇表示，部分融資業者打著「快速核貸」名義，暗藏高額利息與隱藏費用，實際利息往往吞掉彩券行逾半獲利，讓基層業者成為「提款機」，成為春節期間的資金陷阱。

何昱奇呼籲，政府應針對彩券行推出專案貸款，由信保基金提供擔保、銀行辦理低利貸款，協助基層業者度過資金高峰，他指出，信保基金應「走出辦公室」，深入第一線了解基層需求，讓彩券行不再被迫求助高利融資公司，真正落實金融德政。

他說，許多經銷商無奈表示，「不借賺不到錢，借了又被利息吃光」，融資公司以「包套式融資」名義收費，看似協助週轉，實則長期侵蝕基層利潤，對公益事業經營者極不公平。

何昱奇強調，彩券行是政府授權的公益事業經營者，台灣彩券每年挹注國庫約370億元，運動彩券更貢獻超過80億元運動發展基金，對社會福利與體育發展功不可沒。

他說，現行制度規定彩券行「免開統一發票」並以「資本額20萬元」為營業資本額，導致業者在銀行申貸時額度偏低，與實際營運規模嚴重不符。

何昱奇認為，這種只看資本額、不看營業額與佣金收入及信用評等的僵化機制，已經不合時代，信保基金應修正思維，以「年銷售額加佣金收入及信用評等」作為主要審核依據，讓實際經營良好的彩券業者能獲得合理貸款額度。

