為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    生完小孩4個月就跑回中國 中配拋夫棄子判離婚

    2025/10/19 07:55 記者蔡彰盛／新竹報導
    生完小孩4個月就跑回中國，中配拋夫棄子遭休。（情境照）

    生完小孩4個月就跑回中國，中配拋夫棄子遭休。（情境照）

    中國籍張姓女子嫁來台灣，生下孩子4個月就跑回中國，此後每年僅返台約2次，每次僅停留約1星期，109年起更跑回中國對先生小孩不聞不問，新竹地院認為夫妻間誠摯互信感情基礎已不復存在，且可歸責於張女長期無故離家，判准先生休妻。

    結婚12年育有1子的陳男說，孩子出生4個月後，妻子張女大多藉故返回中國，每年僅返台約2次，每次僅停留約1星期左右。

    他曾請求妻子返家同居，然遭拒絕，並於109年間即無故自行離家出境離台，對他與孩子不聞不問。孩子出生2個月後，皆由他二嫂協助照顧養育，張女無故離家出境離台後，僅每月約2次以微信跟孩子通話，無故拒絕履行同居義務已逾4年，婚姻已無修復可能，因此他請求判決離婚。

    法官審酌張女於孩子出生後即長期滯留中國，拒絕返台與先生共營家庭生活，且自109年間無故離家，夫妻分居迄今已4年餘，雙方無法進行良性交談溝通，造成夫妻間誠摯互信感情基礎已不復存在，婚姻已生不可回復之重大破綻。依一般人之生活經驗，雙方共同生活的婚姻目的已經不能達成，客觀上亦難以期待有修復可能，堪認夫妻間存在難以維持婚姻重大事由，沒有強求夫妻繼續維持形式上婚姻關係的必要。

    法官再參酌夫妻間不能維持婚姻的破綻，應可歸責於張女長期無故離家，未與先生共同生活所致。最後判准休妻。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播