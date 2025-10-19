生完小孩4個月就跑回中國 中配拋夫棄子判離婚

生完小孩4個月就跑回中國，中配拋夫棄子遭休。（情境照）

中國籍張姓女子嫁來台灣，生下孩子4個月就跑回中國，此後每年僅返台約2次，每次僅停留約1星期，109年起更跑回中國對先生小孩不聞不問，新竹地院認為夫妻間誠摯互信感情基礎已不復存在，且可歸責於張女長期無故離家，判准先生休妻。

結婚12年育有1子的陳男說，孩子出生4個月後，妻子張女大多藉故返回中國，每年僅返台約2次，每次僅停留約1星期左右。

他曾請求妻子返家同居，然遭拒絕，並於109年間即無故自行離家出境離台，對他與孩子不聞不問。孩子出生2個月後，皆由他二嫂協助照顧養育，張女無故離家出境離台後，僅每月約2次以微信跟孩子通話，無故拒絕履行同居義務已逾4年，婚姻已無修復可能，因此他請求判決離婚。

法官審酌張女於孩子出生後即長期滯留中國，拒絕返台與先生共營家庭生活，且自109年間無故離家，夫妻分居迄今已4年餘，雙方無法進行良性交談溝通，造成夫妻間誠摯互信感情基礎已不復存在，婚姻已生不可回復之重大破綻。依一般人之生活經驗，雙方共同生活的婚姻目的已經不能達成，客觀上亦難以期待有修復可能，堪認夫妻間存在難以維持婚姻重大事由，沒有強求夫妻繼續維持形式上婚姻關係的必要。

法官再參酌夫妻間不能維持婚姻的破綻，應可歸責於張女長期無故離家，未與先生共同生活所致。最後判准休妻。

