租新竹寶山6千坪農牧地蓋鐵皮屋 工程公司負責人送辦

租寶山兩萬平方米農牧地竟蓋鐵皮屋，工程公司負責人送辦。（記者蔡彰盛攝）

新竹縣馮姓男子110年間承租寶山鄉雙龍段8筆土地，合計超過2萬平方公尺（約6000坪），明知為山坡地保育區的農牧用地，卻違法鋪上水泥且蓋鐵皮屋，新竹縣政府裁罰限期改善無效，新竹地院依區域計畫法不依限恢復土地原狀罪，將馮男判刑4月。

法官調查，馮男於110年間承租新竹縣寶山鄉雙龍段8筆土地後，明知使用分區為山坡地保育區，使用地類別為農牧用地，非經向主管機關申請辦理變更土地使用，並報經上級機關核備，不得擅自變更使用用途，竟基於違反區域計畫法犯意，在地上鋪設水泥鋪面及搭蓋鐵皮屋，供其經營韋勝工程有限公司堆放板模、鋼筋等料件及停車使用，而未作農牧使用。

請繼續往下閱讀...

經新竹縣政府派員於112年5月31日至本案土地會勘，發現違法事實，即以違反區域計畫法案件處分書，裁處罰鍰30萬元，並限期於112年9月15日前立即停止違規行為、拆除違規建物及水泥鋪面，並恢復農業用地作農業使用。

馮男收受處分書後，直到檢方去年3月21日會同新竹縣竹東地政事務所人員至現場勘察為止，仍未依處分書所載指定改正事項及規定期限完成改正，且違規使用面積尚達2萬1850平方公尺。案經法務部調查局新竹縣調查站移送偵辦。

法官審酌被告馮男先前已因違反水土保持法案件，經新竹地院判處有期徒刑3月確定，並執行完畢，卻仍不知警惕，未經許可，違法在使用地類別為農牧用地的本案土地上，興建鐵皮建物及鋪設水泥鋪面，違規面積逾2萬1000平方公尺，顯有害土地整體發展與規劃，違法情節重大，最後依區域計畫法不依限恢復土地原狀罪，處有期徒刑4月。

