BLACKPINK開唱　高捷世運站疏運32萬人次

韓國女團BLACKPINK今明2天重返高雄國家體育場（世運主場館）開唱，今天場內外即時人數達6萬3000人，高雄捷運R17世運站全日運量約32萬人次。

根據高雄捷運公司統計，今天世運站全日運量約32萬人次，捷運公司全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢。

高雄市交通局表示，BLACKPINK重返世運開唱吸引大量歌迷參與，今日場內外即時人數達6萬3000人，全日公共運輸運量達33萬人次，民眾進、離場秩序良好。

交通局新聞稿指出，散場接駁車往返高鐵左營站、台鐵新左營車站，總計約50輛、破1萬人次，有效分流捷運人潮。主辦單位也配合開設返鄉專車，服務歌迷加速散場效率。

交通局說明，此次演唱會是BLACKPINK第2次登陸高雄，粉絲年齡層分佈上有別於前次演唱會，19至30歲族群增加7%，使用機車前往會場比例下降14%。

此外，交通量即時觀測數據顯示，周邊交通量較歷史均值增加16%，多為臨停接送車輛。

交通局強調，軍校路雙向禁止臨停接送，將加強取締，明日演唱會建議「搭捷運、不開車、少騎車」，如有接送需求，可多加利用周邊捷運站如生態園區站、都會公園站接送。（編輯：陳彥鈞）1141019

