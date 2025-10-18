為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    小學學歷前科犯夜闖校園 連騙4名陽明交大學生掏錢29萬

    2025/10/18 22:55 記者蔡彰盛／新竹報導
    小學學歷前科犯夜闖陽明交通大學校園，連騙4名大學生共詐得29萬。（資料照）

    小學學歷前科犯夜闖陽明交通大學校園，連騙4名大學生共詐得29萬。（資料照）

    僅有小學學歷的男子李明信從前年起，多次在晚間或深夜進入陽明交通大學校區，陸續向大學生謊稱要借錢做軍火生意，4名學生受騙，共提款29萬元給李男，新竹地院依詐欺取財罪判處李男徒刑1年2月，犯罪所得沒收。

    法官調查，2023年1月10日晚間9點多，李男到新竹市陽明交通大學教育館附近，對李姓學生誆稱要借錢做軍火生意、且完成軍火交易，李姓學生因此提領9萬元給他。同年3月9日晚間9點多，李男在陽明交大校園內對另名李姓學生（未提告）謊稱要借錢完成某交易而騙得8萬元。

    同年9月2日凌晨2點多，陽明交大成功湖靠近音樂廳某處，向毛姓學生謊稱要借錢做生意而騙得3萬元。去年8月17日晚間11點半，李男在陽明交大24小時自修室門口，對陳姓學生（未提告）誆稱要借錢完成某交易，騙得9萬元。

    法官審酌李男曾因詐欺取財、詐欺得利、妨害公務、酒駕等案件，經法院判刑確定，又因涉犯多起詐欺罪嫌案件而於另案偵審中，新竹地院準備程序中合法傳喚李男，卻無正當理由未到庭，經拘提、通緝到案後，法官當庭告知下次準備程序期日，竟仍無正當理由未到庭，可見其犯後態度不佳，且未將詐得款項返還被害人，亦未對被害人因本案所受損失及額外支出之勞力、時間、費用等提出具體賠償。最後依詐欺取財罪判處李男徒刑1年2月，犯罪所得沒收。

    去年5月30日晚間，李男在台北市國立政治大學校門口前見江姓學生單獨一人，主動上前自稱「林文欽」並佯稱自己從台南上來台北，要找朋友的小孩，而自己從事酒店、地下軍火等生意，目前尚缺4萬元，可否借用隔日即可返還，江姓學生隨即提領4萬元交給李男，台北地院依詐欺取財罪將李男判刑6月，犯罪所得沒收。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

