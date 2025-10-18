10/18 今彩539頭獎開2注 800萬獎落新北、屏東

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

10月18日開獎的第114000253期今彩539頭獎開出2注，由新北市板橋區長江路1段413號的「阿珍彩券行」和屏東縣內埔鄉內埔村文化路400號1樓的「福德旺彩券行」開出，每注可得800萬元。

第114000253期今彩539中獎號碼為「02、17、32、35、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共295注中獎，每注可得2萬元；參獎共8835注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬723注中獎，每注可得50元。

第114000253期39樂合彩中獎號碼為「02、17、32、35、38」，四合共19注中獎，每注可得21萬元2500元；三合共647注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3萬4130注中獎，每注可得1500元。

第114000253期3星彩中獎號碼為「576」，壹獎共82注中獎，每注可得5000萬元。

第114000253期4星彩中獎號碼為「0091」，壹獎共16注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

10月18日晚上開獎的第114000253期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

