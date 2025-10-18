為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    2車行車糾紛引發聚眾鬥毆 3人持棍棒打傷對方被基檢起訴

    2025/10/18 20:00 記者林嘉東／基隆報導
    李姓男子去年駕車途經北市金山區中正路時，巧遇羅姓友人與黃姓男子發生行車糾紛，竟夥同羅、許分持棍棒，將對方打到遍體麟傷。基隆地檢署認定，李等3人涉犯刑法第150條攜帶凶器聚眾鬥毆罪起訴。（記者林嘉東攝）

    李姓男子去年駕車途經北市金山區中正路時，巧遇羅姓友人與黃姓男子發生行車糾紛，竟夥同羅、許分持棍棒，將對方打到遍體麟傷。基隆地檢署認定，李等3人涉犯刑法第150條攜帶凶器聚眾鬥毆罪起訴。（記者林嘉東攝）

    李姓男子去年駕車途經新北市金山區中正時，巧遇羅姓友人與人發生行車糾紛，竟夥同羅、許分持棍棒，將對方打到遍體麟傷。基隆地檢署認定，李等3人涉犯刑法第150條攜帶凶器聚眾鬥毆罪起訴，其中李男未於規定期限內返國當兵，躲避兵役，罪加一等，檢方另依李涉犯妨害兵役治罪條例起訴。

    起訴指出，李姓男子去年4月某日凌晨，駕車行經新北市金山區中正路、環金路口時，發現羅姓友人的車與另一輛車停在路旁，羅與許姓友人下車與對方理論，李隨即把車停在路旁，拿著打狗棒下車上前助勢。

    李上前得知，羅與黃姓男子駕車途中，因超車發生行車糾紛，羅與黃下車理論時爆發口角，羅被控持球棒、李持打狗棒、邱則赤手空拳，3人圍毆黃男1人，把黃男打到四肢受有擦、挫傷。檢方認定羅、李與邱等3人涉犯攜帶凶器聚眾鬥毆罪。

    另外，李在犯後，明知年滿18歲要當兵，在等待服兵役前，去年7月間向新北市金山區公所申請出境前往柬埔寨，區公所役政單位同意他出國前往柬埔寨，但要求他須在去年11月返國，並於今年2月當兵，但李出國後未在規定時間內返國，音訊全無。區公所多次請李母通知他返國服役，李卻滯留海外未歸，檢方認定李躲避兵役，依李涉犯妨害兵役治罪條例起訴。

