    首頁 > 社會

    推6名中國籍女偷渡客落海溺斃 船長槍決後船員逃死坐牢20年獲假釋

    2025/10/18 18:45 記者陳建志／台中報導
    涉及2003年將13名中國偷渡女子推下海，並造成6人死亡的柯清松，造判處無期徒刑，因在台中監獄服刑已超過20年，10月15日已獲法務部核准假釋出監。（記者陳建志攝）

    涉及2003年將13名中國偷渡女子推下海，並造成6人死亡的柯清松，造判處無期徒刑，因在台中監獄服刑已超過20年，10月15日已獲法務部核准假釋出監。（記者陳建志攝）

    2003年發生震驚社會的中國偷渡女子在通霄海邊遭人蛇推下海致死案，當時船東王中興、船員柯清松為躲避海巡艦艇，強推船上13名欲偷渡來台的中國籍女子落海，最終釀6人溺死，王遭判死刑2005年已槍決伏法，柯因供出犯罪事實判無期徒刑逃死，其服刑已逾20年，10月15日獲法務部核准假釋出監，台中高分院也裁定，假釋中交付保護管束。

    2003年8月26日凌晨，人蛇集團王中興與葉天勝各駕駛一艘舢舨，分別搭載柯清松及曾炯銘，在台灣海峽中線海域，從中國漁船各接運13名中國女子，意圖由台灣沿海沙洲非法偷渡入境。

    2艘舢舨航經苗栗縣苑裡漁港北邊通霄外海時，遭海巡署巡邏艇發現，王中興開船加速向苗栗通霄岸邊急駛逃竄，王中興、柯清松2人為了減輕舢板負重，在舢舨未達淺水處，就逼迫女子們跳船，若有中國女子稍有遲疑，就在背後將她們推落海，造成13名落海女子中，有6名不諳水性的中國偷渡女子溺斃。

    苗栗地院審理時，合議庭認為王中興在庭訊過程毫無悔意，還堅稱沒有把中國偷渡女子推下海，「是冤枉的！」因此判處死刑，並褫奪公權終身。

    柯清松在審判中，想起中國女子被推入海中死亡，當庭落淚，並供出船長把人推入海中過程，法官認為柯清松頗具悔意，自動供出犯案事實，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。

    全案最高法院2004年駁回確定，王中興2005年1月已經在台中監獄執行槍決伏法，逃死的柯清松則在台中監視服刑，因服刑已超過20年，10月15日獲法務部核准假釋出監，台中高分院也裁定，假釋中交付保護管束。

