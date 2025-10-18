為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄16歲少年離家2天 躲神像後方被尋獲

    2025/10/18 19:59 記者黃良傑／高雄報導
    高雄16歲少年離家2天，見警時躲神像後方仍被尋獲。（民眾提供）

    高雄16歲少年離家2天，見警時躲神像後方仍被尋獲。（民眾提供）

    高雄16歲少年阿雄（化名）離家2天，未回母親電話如同失聯，家人擔心他意外報警協尋，少年警察隊連日分析少年的社群動態及調閱監視器，鎖定他還在高雄大寮一帶，發現少年竟躲在別人祭祀的王爺神像後方，被眼尖員警發現。

    經瞭解，阿雄因貪玩不願回家，才會不理會家人的電話，母親心急如焚地向警方求助，警方循線得知阿雄可能前往地點後，員警立即前往查訪，終於在大寮地區尋獲小雄，送返與家人團聚。

    少年阿雄表示，自己在該處遊玩時，因玩累了想休息一下，突然見有警察在路邊查訪，才選擇躲在路旁別人祭祀王爺的神像後面，沒想到還是被員警發現。

    阿雄母親見到少年平安歸來相當欣慰，向員警表示會好好與孩子溝通，不會再輕忽孩子的想法及加強親子互動，警方也將持續協助後續輔導學習等事宜。

    家人指出，阿雄在10月14日自家中外出後，一直到10月16日仍未回家，母親擔心在外安全，且對其可能行蹤所知有限，才向派出所報案，少年警察隊員警接獲通報後，立即成立專案小組展開協尋，發現他曾與朋友到鳳山、前鎮等地區看熱鬧，再循線往大寮區尋找。

    阿雄表示，在大寮附近玩累了，想要休息一下，突然看到警察在路邊查訪，才躲在路旁別人祭祀王爺的神像後面，沒想到還是被員警發現，家屬對少年阿雄平安無事感到萬分慶幸，非常感謝警方能快速找回孩子，以免發生任何意外。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播