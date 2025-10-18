高雄16歲少年離家2天 躲神像後方被尋獲

高雄16歲少年離家2天，見警時躲神像後方仍被尋獲。（民眾提供）

高雄16歲少年阿雄（化名）離家2天，未回母親電話如同失聯，家人擔心他意外報警協尋，少年警察隊連日分析少年的社群動態及調閱監視器，鎖定他還在高雄大寮一帶，發現少年竟躲在別人祭祀的王爺神像後方，被眼尖員警發現。

經瞭解，阿雄因貪玩不願回家，才會不理會家人的電話，母親心急如焚地向警方求助，警方循線得知阿雄可能前往地點後，員警立即前往查訪，終於在大寮地區尋獲小雄，送返與家人團聚。

少年阿雄表示，自己在該處遊玩時，因玩累了想休息一下，突然見有警察在路邊查訪，才選擇躲在路旁別人祭祀王爺的神像後面，沒想到還是被員警發現。

阿雄母親見到少年平安歸來相當欣慰，向員警表示會好好與孩子溝通，不會再輕忽孩子的想法及加強親子互動，警方也將持續協助後續輔導學習等事宜。

家人指出，阿雄在10月14日自家中外出後，一直到10月16日仍未回家，母親擔心在外安全，且對其可能行蹤所知有限，才向派出所報案，少年警察隊員警接獲通報後，立即成立專案小組展開協尋，發現他曾與朋友到鳳山、前鎮等地區看熱鬧，再循線往大寮區尋找。

阿雄表示，在大寮附近玩累了，想要休息一下，突然看到警察在路邊查訪，才躲在路旁別人祭祀王爺的神像後面，沒想到還是被員警發現，家屬對少年阿雄平安無事感到萬分慶幸，非常感謝警方能快速找回孩子，以免發生任何意外。

