「神明叫我幫妳破處」 男性侵女兒學姐辯不舉 DNA戳破謊言

周姓男子被控在女兒的學姐小晴（化名）借住在他家時，趁女兒酒醉沉睡後，把小晴拉進臥房，不顧年僅14歲的小晴哭喊「不要」，竟稱「神明叫我幫妳破處」，強脫她衣褲性侵得逞。新北地院審理時，周辯稱他不舉，但法官依在小晴陰道冠撕裂傷與在陰道深處採到他的DNA，依周男犯成年人故意對少年犯強制性交罪判處4年6月徒刑。

判決指出，周姓男子育有2名未成年女兒，小晴是大女兒的學姐，因與家人吵架借住在他家，去年10月間，周帶2名女兒、小晴與女兒另名同學一起去KTV唱歌、喝啤酒，唱到一半，周因故與小晴發生口角，突然拿啤酒潑小晴。

周與女兒等人歡唱回家後，小晴仍對遭周男潑啤酒一事耿耿於懷，小晴指控，她回到房間後，周的女兒等3人酒醉都睡了，周把她叫到客廳後，突然問她「我可以抱抱妳嗎」，接著說「神明叫我幫妳破處」，她哭說不要，周仍把她拉進他臥房，強脫她衣、褲，性侵得逞；她遭性侵後，打電話給男友載她向警方報案，並到醫院驗傷。

法院審理時，周辯稱，他有性功能障礙，不可能與小晴發生性行為，且他房間的隔板很薄，其他房間都會聽到小晴哭叫聲。不過，法官查看醫院的檢驗報告，小晴陰道冠有撕裂傷，陰道深處也採到周的DNA，認為周為逞一己私慾，無視小晴反對，嚴重侵犯小晴性自主權，犯後又飾詞狡辯，毫無悔意，為社會道德所難容，依周犯成年人故意對少年犯強制性交罪判處4年6月徒刑。

