為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    秋天登山旺季事故頻！南投半個月7山難 超車今年月均數

    2025/10/18 16:42 記者劉濱銓／南投報導
    秋天是登山旺季，南投10月山難頻傳，半個月就有7起山難，已超過今年每月平均的6.2件。（南投縣消防局提供）

    秋天是登山旺季，南投10月山難頻傳，半個月就有7起山難，已超過今年每月平均的6.2件。（南投縣消防局提供）

    秋天是傳統登山旺季，惟投10月卻山難頻傳，尤其雙十節3天連假還一連發生5起山難，統計10月起到15日就有7起山難，相較今年每月平均約6件，半個月就超過月均數，導致搜救人員疲於奔命，紛喊「山難」旺季、值勤噩夢。

    南投縣消防局統計，今年1月到9月，縣內共發生56件山難，平均每月6.2件，10月則是山難頻傳，半個月就有7件，特別是雙十節3天連假就佔5件，還不乏夜間通報，增加搜救難度。

    消防提醒，民眾登山務必要有充足準備，掌握山區路徑、天氣狀況，做好體能訓練，防止迷途、失聯，避免獨攀，途中發生高山症就要立即下撤，維護登山安全。

    基層消防人員說，政府的山林開放政策，是希望民眾登山能做好評估、風險自負，但仍有不少人看到山區美景，就參加網路揪團登山，參與成員登山技術不一，登山過程能否相互照應也是一大隱憂，這都是民眾行前應謹慎考量的，希望山域管理機關能強化入山審查機制，如發生山難也應積極動員協助搜救，以利完成救援任務。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播