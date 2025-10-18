秋天登山旺季事故頻！南投半個月7山難 超車今年月均數

秋天是登山旺季，南投10月山難頻傳，半個月就有7起山難，已超過今年每月平均的6.2件。（南投縣消防局提供）

秋天是傳統登山旺季，惟投10月卻山難頻傳，尤其雙十節3天連假還一連發生5起山難，統計10月起到15日就有7起山難，相較今年每月平均約6件，半個月就超過月均數，導致搜救人員疲於奔命，紛喊「山難」旺季、值勤噩夢。

南投縣消防局統計，今年1月到9月，縣內共發生56件山難，平均每月6.2件，10月則是山難頻傳，半個月就有7件，特別是雙十節3天連假就佔5件，還不乏夜間通報，增加搜救難度。

消防提醒，民眾登山務必要有充足準備，掌握山區路徑、天氣狀況，做好體能訓練，防止迷途、失聯，避免獨攀，途中發生高山症就要立即下撤，維護登山安全。

基層消防人員說，政府的山林開放政策，是希望民眾登山能做好評估、風險自負，但仍有不少人看到山區美景，就參加網路揪團登山，參與成員登山技術不一，登山過程能否相互照應也是一大隱憂，這都是民眾行前應謹慎考量的，希望山域管理機關能強化入山審查機制，如發生山難也應積極動員協助搜救，以利完成救援任務。

