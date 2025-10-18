畫面曝！轎車鬼切迴轉騎士捲車底 台中「抬車超人」英勇救人暖爆

銀色轎車從外側車道「鬼切」左轉，直行機車騎士閃避不及，從後方撞上，連人帶車被捲進車底。（記者蔡淑媛翻攝）

一輛轎車昨晚行經台中市東興路突然「鬼切」迴轉，後方直行機車閃避不及，連人帶車被捲入車底受困，情況危急，約10多名路人衝上前合力抬車，順利將騎士救出送醫，幸無生命危險，英勇畫面曝光後，網友紛紛留言大讚「這才是台灣最美風景」。

警方調查，昨晚7點多，38歲陳姓男子駕駛轎車沿東興路2段外側車道行駛，突然左轉跨越雙黃線違規迴轉，25歲廖姓騎士閃避不及，直接撞上轎車右側，機車瞬間滑入車底，一度火花四濺，相當驚悚。

監視器畫面顯示，車禍發生後，一名白衣男子率先上前查看情況，隨即有約10名民眾聞聲趕來合力抬車，協助將機車與騎士拉出脫困，整個救援過程緊張又感人，廖男被救出後意識清楚，隨即由救護人員送醫治療。

警方指出，廖男頭部、手腳及身體多處擦挫傷，經治療後暫無生命危險。經檢測，雙方酒測值均為零，初步判定肇事原因為轎車違規變換車道、跨越雙黃線所致，警方將依法舉發，詳細事故原因由交通大隊分析鑑定。

民眾看到機車騎士捲入車底，趕緊上前抬車救人。（記者蔡淑媛翻攝）

民眾看到機車騎士捲入車底，趕緊上前抬車救人。（記者蔡淑媛翻攝）

民眾看到機車騎士捲入車底，趕緊上前搭救。（翻攝自threads）

民眾看到機車騎士捲入車底，趕緊上前搭救，抬車救人，協助騎士脫困。（翻攝自threads）

民眾看到機車騎士捲入車底，趕緊上前搭救，協助騎士脫困。（翻攝自threads）

眾人抬車將騎拉出脫困，消獲報到場處理。（民眾提供）

