離職店長趁員工旅遊侵入店內偷走9千元 警查出竟是公共危險通緝犯

高雄市楠梓區一間熱炒店張姓離職店長，近日趁員工旅遊3天2夜，竟持自行複製鑰匙開門入內，搜刮收銀機內現金9千元後離去，店家3天後準備開門營業，才驚覺財物遭竊報案，警方查出竟是公共危險通緝犯，調閱監視器畫面追緝中，全案朝向竊盜罪偵辦。

楠梓警分局前天接獲熱炒店林姓老闆報案，指稱遭離職員工竊取現金，林老闆稱張姓男子為前店長，在職3年月領7至8萬，店家今年9月21日發現張男上班時，會監守自盜收銀機內財物，已行竊6次達6萬，上個月請他離職。

不料張男13日凌晨2時許，竟趁店家員工旅遊3天2夜期間，持自行複製鑰匙開門進入店家，行竊9千元得手後離去，店家直到3天後準備開門營業，才驚覺收銀機內現金遭竊，直呼真的很傻眼！PO文呼籲同業多加留意！

警方查出張姓男子（31歲）是公共危險通緝犯，正調閱監視器畫面，全面追查他的行蹤，將追緝到案釐清，全案朝向竊盜罪偵辦。

楠梓警分局呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，若發現可疑人士或遭竊情事，請立即撥打「110」報警，以維護財產安全。

