死馬當活馬醫！偵查隊長為辦案嘗試向死者喊話 箱屍案竟隨即偵破

新北市新莊今年7月初發生人倫悲劇，29歲陳姓男子將去世父親屍體裝進行李箱，隨意丟棄在大排，警方整整調閱一整個月的監視器，才將棄屍的陳男逮捕。（資料照）

新北市新莊今年7月初發生人倫悲劇，29歲陳姓男子將去世父親屍體裝進行李箱，隨意丟棄在大排，警方整整調閱一整個月的監視器，才將棄屍的陳男逮捕。參與本案的員警私下透露，這一切都在偵查隊長返回棄屍現場誠心與死者對話後，案子才得到關鍵性進展，直呼「真的很玄」。

據悉，裝有陳父遺體的行李箱在乾涸的排水溝內被找到當天為7月29日，當時警方非常有信心，因為附近巷弄與緊鄰排水溝底的中環路根本沒有監視器死角，專案小組成員見狀都覺得「穩了」，12小時破案有希望，沒想到事與願違，而且硬生生拖了3天。

新北市警局鷹眼隊從29日往前調閱監視器，超過10支的監視畫面，所有人24小時輪班，不眠不休地調閱，就是看不到有人拉著行李箱經過；調了兩天沒解果後偵查隊長徐子胤決定從6月29日往後調，但仍沒有好消息傳出。

本來滿滿的自信在兩天多的時間被摧毀殆盡，徐員死馬當活馬醫，31日凌晨返回那條乾涸的排水溝。他稍微提高音量，在排水溝周圍邊走邊說著：「我是偵查隊長，誠心希望能夠幫助祢，如果祢願意相信我，希望能給一點指示，好讓我繼續辦案。」

語畢，隊長隨即嗅到一股淡淡腐屍味，他向一旁的同仁問：「你有聞到味道嗎？」同仁一臉狐疑道「沒有啊！」徐員這時決定，天一亮就去地藏庵拜拜。當日上午他在地藏庵祈求辦案順利後，即刻趕往鷹眼隊，還不等他開口，鷹眼隊長石春吉就說：「隊長我聞到一股味道。」

徐員心想：「不會這麼準吧...」果然當天傍晚就調到了陳男拉行李箱身影，確認棄屍時間為7月6日，當天半夜11時就順利將陳男逮捕到案。同仁透露，徐員在辦完本案後認為，應該是回到棄屍現場講的那番話頗具誠意，冥冥之中得到逝者幫助，也證明「天網恢恢，疏而不漏」的道理。

