夭壽！彰化鹿港8棵大葉欖仁路樹遭鋸斷 警依監視器鎖定車輛

鹿港8棵大葉欖仁樹遭鋸斷，鎮長許志宏痛罵小偷夭壽。（圖由鎮公所提供）

彰化縣鹿港鎮鹿西路沿線種植數十棵大葉欖仁樹，其中8棵被民眾發現遭電鋸鋸斷，鎮長許志宏獲報今天（18日）趕抵現場查看，氣得說這些樹都有20年的樹齡，又不是高經濟價值的樹種，實在無法理解為何要把樹給「斷頭」偷走，鹿港警分局則表示已根據路口監視器鎖定特定車輛，全案依毀損罪嫌偵辦。

許志宏說，鹿西路沿線兩側種植了數十棵大葉欖仁樹，每棵樹都有20年左右的樹齡，樹形相當巨大，夏季還可遮陽相當涼爽；今天他接獲通報指其中8棵慘遭鋸斷，現場慘不忍睹。宵小只把主幹鋸斷帶走，較細的側枝卻都留在現場，導致現場遺留滿地的枝葉，大葉欖仁樹又沒有影響到交通，實在無法理解為何要用電鋸砍斷；依這些樹都是主幹被電鋸鋸斷帶走的情形來看，宵小應該是有特定用途。

鹿港警分局則表示，這8棵路樹是昨天下午被民眾發現遭砍，鎮公所於今天來報案；該毀損公物情事恐觸犯民事賠償及刑事責任，經調閱周遭監視器，發現宵小至少有2人，使用電鋸切割樹幹後，再運上小貨車載走，全案擴大偵辦中。

鹿港8棵大葉欖仁樹遭鋸斷，慘不忍睹。（圖由鎮公所提供）

鹿港8棵大葉欖仁樹遭鋸斷，警方追兇手。（圖由鎮公所提供）

8棵大葉欖仁樹遭鋸斷，警方追兇手。（圖由警方提供）

