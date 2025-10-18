小心超商「幽靈包裹」 網購詐騙案最猖獗手法

超商「幽靈包裹」詐騙，防詐4步驟。（刑事局提供）

警政署165打詐儀錶板數據統計，今年9月份網路購物詐騙報案件數高達3625件，為各類詐騙手法之首，而近年網購詐騙案件經分析，尤其以超商「幽靈包裹」手法最為猖獗；本月一名謝姓民眾就因此被誘騙前往超商花費千元收取防曬霜包裹，經詢問親友才發現均無人購買或寄送該商品，受騙上當。刑事警察局今呼籲民眾應多小心此詐騙手法，避免掉入陷阱。

刑事局表示，本月初，該謝姓男子報案指稱自己收到一則簡訊通知稱「網購商品已送達超商」，由於當時工作繁忙，一時不確定是否曾在網路上購物，誤以為是家人代訂的商品，遂前往超商付款一千餘元取貨；取貨後，經打開包裹發現內容物為防曬霜，事後向家人及朋友查詢，驚覺均無人購買或寄送該商品，這才發現自己遇上「幽靈包裹」詐騙。

刑事局表示，如遇到這種詐騙情形，目前4大超商都有客服專線或申訴平台提供申請退款、退貨管道，民眾即使在超商已付款領取不是自己購買的商品，只要透過超商線上申訴平台或客服中心立案，便能有效讓損失降到最低。而超商退款流程皆需保留完整包裝、繳費憑證與包裹單據，民眾取貨後，應先儘量保留完整商品外箱寄件資料，以釐清寄件者資料，便於提供超商、貨運業或集運商進一步處理。

刑事局表示，若民眾懷疑收到詐騙包裹，應立即採取下列步驟處理，包括務必於取貨後7天內提出申訴；申請退款時，請完整保留包裹外箱及寄件資料；若為未訂購的「幽靈包裹」，取貨前請先確認購物清單與家人，並拒絕取貨；如果對購物有疑慮，可先透過包裹上的寄件人資訊進行查詢，協助辨別真偽。

另提醒民眾，詐騙包裹多由國內外不明賣家透過境外電商或社群平台接單，再委託貨運報關與物流配送，消費者取貨開箱後始發現受騙，在網購或取貨前，留意以下3點能有效降低受騙機率：1.未訂貨請勿取件：對於來源不明或非本人訂購的包裹，應直接拒收。2.提高警覺網購陷阱：網購時，慎選購物平台，選擇有良好商譽的拍賣平台購物，若賣家僅提供E-mail、Line ID或海外聯絡方式，極可能為詐騙。3.付款前再次確認：於付款前應再次確認訂單明細、金額及寄件人資訊正確再取貨付款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

