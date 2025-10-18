為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    交通違規累犯王欠繳16萬罰鍰 士林執行署強制扣押存款

    2025/10/18 13:57 記者林嘉東／台北報導
    法務部行政執行署士林分署強制執行黃姓欠繳16萬餘元罰鍰案發現，黃的帳戶解除警示帳戶後，第一時間扣押黃男16萬元存款，展現依法執行的決心。（記者林嘉東翻攝）

    法務部行政執行署士林分署強制執行黃姓欠繳16萬餘元罰鍰案發現，黃的帳戶解除警示帳戶後，第一時間扣押黃男16萬元存款，展現依法執行的決心。（記者林嘉東翻攝）

    新北市黃姓男子欠繳交通罰鍰累計逾16萬餘元，堪稱「交通違規累犯王」。法務部行政執行署士林分署強制執行發現，黃因案入監服刑，帳戶又被列為警示帳戶，行政執行官鍥而不捨，最近發現黃的帳戶解除警示帳戶後，第一時間扣押黃男16萬元存款，展現依法執行的決心。

    士林分署表示，新北市黃姓男子有多次違規駕駛紀錄，包括無照駕駛、闖紅燈、拒檢逃逸、超速、違規停車共30件，累積罰鍰金額超過16萬元，另有600元燃料費滯納罰鍰，堪稱「交通違規累犯王」；新北市政府交通事件裁決處與稅捐稽徵處依法將黃男移送士林分署強制執行。

    行政執行官在執行時發現，黃男因詐欺罪入監服刑，名下帳戶又被列為警示帳戶，致一度無法執行，不過，執行官持續追蹤帳戶狀況，並與金融機構保持聯繫，日前在帳戶解除警示後第一時間核發執行扣押命令，迅速扣押黃男16萬餘元存款。

    士林分署強調，道路交通安全是政府施政重點，對於惡性累犯與屢勸不改的違規案件，將持續強力執行，展現「依法必行」的態度，也呼籲民眾勿心存僥倖，應依限繳納罰鍰與欠費，以免遭強制執行，將秉持「公正、效率、依法執行」原則，守護用路安全，落實「公路正義」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播