為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    金門翁姓幼教師承辦研習晚下班卻被醉男撞死 校方震驚又不捨

    2025/10/18 13:32 記者吳正庭／金門報導
    金門一名酒駕男17日撞死翁姓幼教老師，噩耗傳來，翁師同仁悲痛不已。（金湖分局提供）

    金門一名酒駕男17日撞死翁姓幼教老師，噩耗傳來，翁師同仁悲痛不已。（金湖分局提供）

    金門酒醉男17日撞死翁姓幼教老師，噩耗傳來，翁師同仁悲痛不已，校長宋文法說，翁老師教學認真，還兼該校幼兒園主任，平時擔任班導，因為學校承辦全縣幼兒教師增能研習，責任感重的翁老師等於就是承辦人，和授課教授談到昨晚6點多才回家，沒想到傳來憾事。

    酒駕累犯的張男17日晚間6點多在環島北路2段逆向超車又酒駕，將對向騎機車回家的翁老師撞死，校長宋文法第一時間得知消息，還不敢相信，但為了今天在該校舉辦的「2至6歲混齡幼兒學習環境規劃與課程設計」教師增能研習不能開天窗，立刻尋找老師補上做好因應措施。

    宋文法說，翁老師是很有愛心的好老師，令他非常遺憾與不捨，今天研習開始前，許多老師聞訊也是噙著涙水，氣氛哀傷，還好大家相處很久，動員很快就把事情搞定；目前學童還不知道，校方也會低調，維持正常作息。

    他說，該校有68名幼生，翁老師走了就剩下7位老師，必須立刻安排代課老師，讓學童星期一能正常上課。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播