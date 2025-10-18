金門翁姓幼教師承辦研習晚下班卻被醉男撞死 校方震驚又不捨

金門一名酒駕男17日撞死翁姓幼教老師，噩耗傳來，翁師同仁悲痛不已。（金湖分局提供）

金門酒醉男17日撞死翁姓幼教老師，噩耗傳來，翁師同仁悲痛不已，校長宋文法說，翁老師教學認真，還兼該校幼兒園主任，平時擔任班導，因為學校承辦全縣幼兒教師增能研習，責任感重的翁老師等於就是承辦人，和授課教授談到昨晚6點多才回家，沒想到傳來憾事。

酒駕累犯的張男17日晚間6點多在環島北路2段逆向超車又酒駕，將對向騎機車回家的翁老師撞死，校長宋文法第一時間得知消息，還不敢相信，但為了今天在該校舉辦的「2至6歲混齡幼兒學習環境規劃與課程設計」教師增能研習不能開天窗，立刻尋找老師補上做好因應措施。

宋文法說，翁老師是很有愛心的好老師，令他非常遺憾與不捨，今天研習開始前，許多老師聞訊也是噙著涙水，氣氛哀傷，還好大家相處很久，動員很快就把事情搞定；目前學童還不知道，校方也會低調，維持正常作息。

他說，該校有68名幼生，翁老師走了就剩下7位老師，必須立刻安排代課老師，讓學童星期一能正常上課。

