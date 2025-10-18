高職生騎微電二輪車與轎車猛撞「對折」不治 校方啟動心理輔導

少年騎乘微型電動二輪車，與轎車發生嚴重車禍。（資料照）

嘉義市興業西路與仁愛路17日下午發生重大車禍，15歲呂姓少年騎乘微型電動二輪車，與黑色轎車發生碰撞後，微型電動二輪車被猛撞「對折」，呂姓少年因而受重傷，送醫急救後1小時仍宣告不治。該少年就讀嘉義市某高職一年級，學校教官、導師第一時間已到醫院協助家長做後續處理，20日將向同班同學進行心理輔導。

嘉義地檢署檢察官今會同法醫相驗，由於外觀創傷不明顯，預計進行電腦斷層掃描，進一步確認死因。

嘉義市警方昨下午3點56分獲報，67歲張姓男子駕駛黑色轎車沿興業西路由西往東行駛，在仁愛路口左轉時，與騎乘微型電動二輪車自同條路由東往西行駛的呂姓少年發生碰撞，其中呂姓少年有骨折、撕裂傷，由救護人員送往台中榮總嘉義分院急救，到院前失去生命徵象，傍晚5點宣告不治。2人均無酒駕情形。

校方表示，該名少年目前就讀一年級，昨天放學後騎乘微型電動二輪車返家途中，不慎發生事故，教官、導師昨第一時間到醫院協助家長，20日將請輔導室向同班同學做心理輔導，並加強宣導交通安全觀念。

呂姓少年騎乘的微型電動二輪車遭猛撞「對折」。（記者王善嬿翻攝）

