為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高職生騎微電二輪車與轎車猛撞「對折」不治 校方啟動心理輔導

    2025/10/18 12:40 記者王善嬿／嘉義報導
    少年騎乘微型電動二輪車，與轎車發生嚴重車禍。（資料照）

    少年騎乘微型電動二輪車，與轎車發生嚴重車禍。（資料照）

    嘉義市興業西路與仁愛路17日下午發生重大車禍，15歲呂姓少年騎乘微型電動二輪車，與黑色轎車發生碰撞後，微型電動二輪車被猛撞「對折」，呂姓少年因而受重傷，送醫急救後1小時仍宣告不治。該少年就讀嘉義市某高職一年級，學校教官、導師第一時間已到醫院協助家長做後續處理，20日將向同班同學進行心理輔導。

    嘉義地檢署檢察官今會同法醫相驗，由於外觀創傷不明顯，預計進行電腦斷層掃描，進一步確認死因。

    嘉義市警方昨下午3點56分獲報，67歲張姓男子駕駛黑色轎車沿興業西路由西往東行駛，在仁愛路口左轉時，與騎乘微型電動二輪車自同條路由東往西行駛的呂姓少年發生碰撞，其中呂姓少年有骨折、撕裂傷，由救護人員送往台中榮總嘉義分院急救，到院前失去生命徵象，傍晚5點宣告不治。2人均無酒駕情形。

    校方表示，該名少年目前就讀一年級，昨天放學後騎乘微型電動二輪車返家途中，不慎發生事故，教官、導師昨第一時間到醫院協助家長，20日將請輔導室向同班同學做心理輔導，並加強宣導交通安全觀念。

    呂姓少年騎乘的微型電動二輪車遭猛撞「對折」。（記者王善嬿翻攝）

    呂姓少年騎乘的微型電動二輪車遭猛撞「對折」。（記者王善嬿翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播