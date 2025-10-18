前自行車國手彭竣志高雄遭「擊落」 警逮酒駕男送辦

前自行車國手彭竣志自主訓練，在高雄遭酒駕男擊落。（翻攝彭竣志臉書）

前自行車國手彭竣志為了挑戰「TBA620公里超級長距離自行車賽」積極備戰，他騎車南下高雄自主訓練時出車禍，造成全身多處擦傷、腦震盪，自行車也被撞毀，同行的劉姓女騎士也受傷，警方當場逮捕酒駕的李姓汽車駕駛，訊後依公共危險等罪送辦。

警方指出，16日傍晚5點56分接獲報案，茄萣區濱海路二段傳出自小客車與自行車車禍事故，警方到場後，38歲李姓駕駛疑因酒後駕駛不慎，與騎乘腳踏車39歲彭男及37歲劉女發生碰撞，造成2名腳踏車駕駛頭部、手部及腳部擦挫傷，送往路竹秀傳醫院治療，所幸無生命危險；而肇事的李男酒測值超標，當場逮捕後，訊後依公共危險等罪送辦。

請繼續往下閱讀...

而受傷的彭姓騎士，就是2004年在亞洲盃賽事奪下第二名、全國錦標賽封王的前自行車國手彭竣志，他在車禍後透過發文向親友報平安，說自己正為即將到來的TBA620公里挑戰賽做準備，平日抽空訓練、希望能鍛鍊體力突破自我，沒想到卻在訓練過程中被酒駕肇事者給「擊落」，其他車友也遭受波及摔車而受傷。

彭竣志呼籲，「酒駕不是意外，而是犯罪！」，強調酒駕不能上路，請給用路人一條平安回家的路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法