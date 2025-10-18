駁斥看電視太吵！台中霧峰遭砍婦人還原驚悚經過「我以為這次穩死了」

台中霧峰被砍的陳姓婦人（左），今天在六股里長王原祥（右）陪同下出面說明事發經過，澄清當天並沒有看電視。（記者陳建志攝）

台中霧峰一名無業林姓男子（23歲），前天下午持刀砍傷陳姓婦人（70歲）和施姓老翁（70歲），負傷的施男左胸中刀仍在加護病房，林男當時表示是因陳婦看電視太吵才行兇，陳婦今天在王原祥里長陪同下出面駁斥，強調當時在看手機，電視根本沒開，反而是林男當時無故敲後面的鐵門，因發出巨響他請鄰居施男來聽聽看，沒想到林男出來問「你們在吵什麼」，就持刀朝他們攻擊，心有餘悸說：「我以為這次穩死了！」

額頭、脖子、手指都包著紗布的陳姓婦人，今天在霧峰六股里長王原祥還有2個女兒陪同下出面召開記者會，還原當天事發經過，陳女表示，當天中午她原本在家中客廳看手機，隔壁的林男突然猛敲家中後方的鐵門，因發出巨響就去找隔壁的施先生（70歲）過來聽聽看。

請繼續往下閱讀...

當時兩人站在家門前輕聲討論，林男突然開門出來問「你們在吵什麼？」，自己回說：「沒吵什麼啊」，就走回家裡面，沒想到隔沒多久，突然看到林男衝進家裡面，施男則架住林男的脖子想要把他拖出來，林男持一把水果刀朝她額頭、臉部、脖子猛刺，趕緊出手抵擋，施男跟他說：「你趕快報警」，當時心裡想：「我這次穩死了！」

陳姓婦人說，後來才知道，施男在屋外時胸口已經中刀，趕緊打電話向鄰居求救，並由鄰居報警，員警到場後才將林男制伏，真的嚇死了。

陳姓婦人表示，之前都沒看過林男，跟他也沒有什麼嫌隙，不知道他怎麼會有這樣的舉動。並說事發至今，林男的家人還沒有到家裡表示歉意。

據了解，受傷的施男經轉送中國附醫緊急手術後，有氣胸狀況，目前仍在加護病房住院觀察。#

台中霧峰被砍的陳姓婦人，臉部、額頭、手指頭仍包著紗布。（記者陳建志攝）

台中霧峰被砍的陳姓婦人，脖子被砍一刀仍包著紗布，心有餘悸說：「我以為這次穩死了！」（記者陳建志攝）

陳姓婦人家門前的階梯，仍可看到斑斑血跡。（記者陳建志攝）

