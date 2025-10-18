新北檢察官歐蕙甄轉換跑道 化身「最美所長」

前檢察官歐蕙甄轉任主持律師，展現企圖心。（記者吳仁捷翻攝）

前新北地檢署檢察官歐蕙甄卸下公職轉任主持律師，開辦「觀希法律國際法律事務所」北部所，今天盛大開業，各界代表、友人蒞臨觀禮、祝福；清新亮麗的她在職期間，屢辦大案，改披白袍雖讓同事難以置信，但她發願，「讓每位接受我服務的客戶，真正脫離眼前的困境、迎向充滿希望的未來」，展現「美女所長」對新志業的企圖心。

據了解，歐蕙甄為台大法律系司法組、台大法律系研究所刑事法組畢業，司法官第52期，同年錄取律師，她受日本推理漫畫啟發，立志辦案伸張正義，也學習合氣道鍛鍊體魄，檢察官生涯中，曾指揮承辦「現役HBL（高級中等學校籃球聯賽）球員遭脅迫或詐欺拍攝性私密電子訊號案」、「余姓及顏姓立法委員遭恐嚇案」、「跨臺菲兩國非法仲介詐騙集團案」、「日本核災區食品改標籤輸入臺灣案」、「檳榔哥非法仲介失聯移工集團案」等社會矚目案件，為檢方重點栽培辦案人才。

談起轉任律師的體會，歐蕙甄覺得最明顯的是，接觸的人更廣、視野更開闊，由於擔任檢察官承辦案件量多，在每位當事人身上花的時間很有限，當律師後可花較多時間跟當事人深談，更深入了解當事人的生命體驗及需求。

擔任檢察官期間，歐蕙甄接觸各式各樣刑事案件，辦過許多上新聞的案件，她表示，更多的是處理普羅大眾遭遇的刑事糾紛，在法庭上藉由交互詰問加論告，鍛鍊清楚表達能力，把這些專業能力，加上辦案中獲得的人生體悟等能量，在未來服務客戶時發揚光大；她自信道出：「我的目標不只是眼前輸贏，而是希望引導客戶了解法律規定後，仔細思考、選擇最適合自己人生的處理方式。」

她表示，擔任檢察官連同受訓，沉浸司法界達十四年，轉任後的服務核心，是為提供客戶所需的武器（法律），讓客戶更有底氣地勇敢往前走下去，經營好自己的人生。

歐蕙甄談起自己辦案過程中，印象最深的案件，這是一位三歲女童遭保母先生猥褻案；她「視幼如親」，花費共三天半時間，與女童建立關係與製作筆錄，難能可貴的是，為避免影響證詞可信度，不能出現任何誘導，花很多心力讓女童敞開心扉，主動陳述過程，當她終於說出口時，那份感動的心情一直讓她記憶猶新！

