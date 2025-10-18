碰！信徒點起馬炮遭炸頭部血流如注 張麗善急幫止血

郭男突被起馬炮炸頭，血流如注，有醫護背景的張麗善（右）緊急先用毛巾為他止血。（民眾提供）

雲林縣土庫鎮今（18）日早上7點多發生鞭炮炸傷意外，23歲郭姓男子為順天宮賜福遶境投下第二門起馬炮引信時，疑似炮管溫度過高，砲藥點燃「碰」一聲，朝郭男頭部竄出，導致郭頭部立即血流如注。縣長張麗善見狀後，立即先以毛巾為他止血。郭男頭部撕裂傷、左眼疼痛，送往彰化基督教醫院。

土庫順天宮18、19日舉辦巡香祈安賜福遶境，塗褲媽將賜福土庫、虎尾地區，遶境首日吸引眾多民眾前來見證地方宗教大事，縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠、土庫鎮長陳特凱、虎尾鎮長林嘉弘等人早上7點出席點起馬炮。

請繼續往下閱讀...

正當出席貴賓們點完第一門起馬炮後，甚為籌辦廠商的郭男正要將引信投入引信至第二門起馬炮炮管，頭直接正對著炮管，疑似砲管溫度過高，管內砲藥點燃，「碰」的一聲，朝著郭男頭部炸出，頭部當場血流如注。

由於狀況來得突然，張麗善見狀後，立即以毛巾為其止血。她表示，以毛巾止血同時，順天宮醫療團隊立即先為傷者緊急處理，並趕緊打119，不久救護車抵達，將男子緊急送醫，也期望傷者能夠平安無事。

雲林縣消防局指出，早上7點接獲報案，土庫鎮順天宮鞭炮炸傷救護案件，派遣土庫救護車前往救護，郭男頭部撕裂傷、左眼疼痛，送往彰化基督教醫院。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法