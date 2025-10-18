跟上BLACK-PINK粉紅旋風 高雄小港警分局推創意杯套宣導防詐

杯套以黑色戰術風搭配粉紅手銬與迷你衝鋒槍吊飾。（小港分局提供）

韓國天團BLACK-PINK抵高雄演唱，小港分局跟上粉紅旋風，推出別出心裁的反詐活動，設計「警用防彈背心造型小杯套」，同步舉辦抽獎活動吸引民眾互動，學防詐、挺警察，打造兼具趣味與教育意義的全民反詐運動。

小港分局表示，活動以「BLACK-PINK粉紅旋風」為主題，主打詐騙話術千變萬化，保持警覺才是最時尚的防護的理念。杯套以黑色戰術風搭配粉紅手銬與迷你衝鋒槍吊飾，展現警察剛柔並濟的形象。民眾只要於粉絲專頁按讚、分享貼文並留言「粉紅旋風來襲，我最挺反詐！」就有機會獲得限量版「防詐粉紅手銬×防彈背心造型小杯套」套組，共3名幸運得主，活動連結：ttps://www.facebook.com/share/p/17YDSe5Nwi/?mibextid=wwXIfr。

請繼續往下閱讀...

小港分局長陳楨筌表示，警方除嚴正執法打擊犯罪外，更希望以創意行銷與親民宣導方式，讓防詐意識融入日常生活，讓「粉紅旋風」吹散詐騙陰霾，守護市民荷包安全。

小港分局設計警用防彈背心造型小杯套，吸引民眾互動反詐。（小港分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法