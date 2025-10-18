帶螺絲起子偷智慧站牌太陽能電池 被判刑6月

「後寮國小內站」公車站，太陽能電池遭竊嫌犯判刑。（白沙警分局提供）

吳姓嫌疑人7月15日凌晨，在澎湖縣「後寮國小內站」候車亭，趁深夜無人在場看管之際，手持客觀上可對人之生命、身體、安全構成威脅，具危險性之螺絲起子，拆下該候車亭智慧站牌電池盒上3顆螺絲，進而竊取電池盒中為「澎湖縣政府公共車船管理處」所有太陽能電池組1組（價值約新台幣2萬8000元），得手後即騎乘3輪腳踏車攜帶凶器逃離現場。涉犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算日。扣案之螺絲起子1支沒收。

全案經黃姓維修人員發現太陽能電池組遭竊，並通報公車處，公車處即報警處理，而循線查獲上情。

澎湖縣公共車船管理處通報，位於白沙鄉後寮國小內站之智慧公車站牌，其太陽能電池遭竊，導致站牌無法正常運作，影響民眾即時掌握公車動態資訊，白沙警分局獲報後高度重視，隨即成立「鷹眼專案小隊」，全力展開調查，7月22日宣布破案，逮捕涉案嫌疑人，依涉嫌竊盜罪移送偵辦。

澎湖縣去年建置的公車太陽能智慧型站牌，全島有389座，考量澎湖特殊氣候與配合環境永續發展，智慧站牌外殼和結構經特殊設計，具備防高溫、防鏽蝕、防鹽害等功能，減少維護需求並延長設備壽命，同時兼具節能減碳，未來將增加包括路燈等更多智慧設施。

吳姓嫌疑人竊取1組太陽能電池，市價2萬8000元。（白沙警分局提供）

