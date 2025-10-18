為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女大生內衣褲頻失竊 警神速逮到「隔壁戀物男」

    2025/10/18 10:25 記者鄭景議／台北報導
    女大生內衣褲頻失竊，警方鎖定與被害人同層承租的劉姓男租客，立即前往其住所查證。（記者鄭景議翻攝）

    女大生內衣褲頻失竊，警方鎖定與被害人同層承租的劉姓男租客，立即前往其住所查證。（記者鄭景議翻攝）

    台北市一名女大生在租屋處經歷內衣褲頻頻失竊，讓她不堪其擾。前日她再度報案稱住處遭竊，文山第二分局興隆派出所警員賴建邦、吳泓緯等員警獲報趕赴現場，經調閱監視器後鎖定與被害人同層的一名約30歲劉姓男租客涉有重嫌，隨即前往查證，當場在劉男住所內查獲遭竊物品，人贓俱獲，訊後依竊盜及侵入住宅罪嫌移請台北地檢署偵辦。

    警方調查，被害女大生報案稱租屋處遭入室竊盜，多件女性品牌內衣褲失竊。員警經通知房東並調閱周邊監視器畫面，發現一名男子鬼祟地翻越圍牆、跨越陽台，隨後從被害人住家窗戶侵入，竊取女性內衣褲數件後再翻牆離去，整個犯案過程約達七分鐘。

    經特徵比對及深入查訪，警方鎖定與被害人同層承租的劉姓男租客，立即前往其住所查證，當場查獲遭竊的女性內衣褲等證物，全案迅速偵破。

    文山第二分局表示，警方對於任何侵害民眾隱私及財產安全的不法行為絕不寬貸，並展現即時反應與強力執法決心。警方將持續加強社區巡邏及防竊宣導，落實治安維護工作。警方同時呼籲民眾，如發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案，共同守護社區安全。

