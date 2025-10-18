妻子出軌工程師 人夫暗中蒐證獲判賠10萬

台北地院判潘男須賠償江男10萬元精神慰撫金。（資料照）

江姓男子懷疑妻子偷人，追問妻子「你們上班時間去...開房間？」妻子並未否認，僅答以「我怎麼可能下班時間去」，暗中跟拍到妻子不僅與潘姓工程師同事開房，2人還公開場合牽手、擁吻，憤而提告求償。台北地院判潘男須賠償江男10萬元精神慰撫金。

江男提告說，他與妻子婚後育有2名子女，去年發現妻子行蹤詭異，懷疑妻子有婚外情，追問妻子「你們上班時間去...開房間？」妻子並未否認，僅答以「我怎麼可能下班時間去」，江暗中跟拍到妻子不僅與潘姓同事開房，還在台北捷運站、大學餐廳等地牽手、擁吻。

江男查出妻子出軌對象是妻子的潘姓工程師同事後，理性與妻子協議離婚，江妻自覺理虧，協議離婚時，同意過戶她名下1輛VOLVO百萬名車給江；江與妻子離婚後，不滿潘男破壞他的婚姻，向潘求償60萬元精神慰撫金。

法院審理時，潘辯稱，江提出他與江前妻的牽手、擁吻等照片，遭他人事後加工，實際拍攝時間是在江離婚後，江向他求償60萬元無理由。

法官認為，江與前妻去年12月間協議離婚，從江提出的照片海報上顯示的日期是在江與前妻婚姻存續期間，且江的前妻在離婚協議書約定，願以過戶名下VOLVO轎車作為賠償，因此法官認為潘與江的前妻親密肢體接觸，顯已侵害江男配偶權，使江受有精神上痛苦，逾越一般社會客觀上所能容忍程度，判潘需賠償人夫10萬元精神慰撫金。

