為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    妻子出軌工程師 人夫暗中蒐證獲判賠10萬

    2025/10/18 10:25 記者林嘉東／台北報導
    台北地院判潘男須賠償江男10萬元精神慰撫金。（資料照）

    台北地院判潘男須賠償江男10萬元精神慰撫金。（資料照）

    江姓男子懷疑妻子偷人，追問妻子「你們上班時間去...開房間？」妻子並未否認，僅答以「我怎麼可能下班時間去」，暗中跟拍到妻子不僅與潘姓工程師同事開房，2人還公開場合牽手、擁吻，憤而提告求償。台北地院判潘男須賠償江男10萬元精神慰撫金。

    江男提告說，他與妻子婚後育有2名子女，去年發現妻子行蹤詭異，懷疑妻子有婚外情，追問妻子「你們上班時間去...開房間？」妻子並未否認，僅答以「我怎麼可能下班時間去」，江暗中跟拍到妻子不僅與潘姓同事開房，還在台北捷運站、大學餐廳等地牽手、擁吻。

    江男查出妻子出軌對象是妻子的潘姓工程師同事後，理性與妻子協議離婚，江妻自覺理虧，協議離婚時，同意過戶她名下1輛VOLVO百萬名車給江；江與妻子離婚後，不滿潘男破壞他的婚姻，向潘求償60萬元精神慰撫金。

    法院審理時，潘辯稱，江提出他與江前妻的牽手、擁吻等照片，遭他人事後加工，實際拍攝時間是在江離婚後，江向他求償60萬元無理由。

    法官認為，江與前妻去年12月間協議離婚，從江提出的照片海報上顯示的日期是在江與前妻婚姻存續期間，且江的前妻在離婚協議書約定，願以過戶名下VOLVO轎車作為賠償，因此法官認為潘與江的前妻親密肢體接觸，顯已侵害江男配偶權，使江受有精神上痛苦，逾越一般社會客觀上所能容忍程度，判潘需賠償人夫10萬元精神慰撫金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播