3度帶同居人女兒開房間 男躲過強制性交罪但栽在「這檔事」

苗栗縣劉姓男子色慾薰心，以邀同居女友的17歲女兒「小花」（化名）出門「見世面」為由，3度帶往汽車旅館與小花發生性關係。（情境照）

苗栗縣劉姓男子色慾薰心，以邀同居女友的17歲女兒「小花」（化名）出門「見世面」為由，3度帶往汽車旅館與小花發生性關係，因未違反小花意願，劉男躲過強制性交罪，但3次開房間時，他卻有未經小花同意，持手機偷拍小花裸體照片及影像的行為，被苗栗地院判處併應執行8年10個月有期徒刑。

判決指出，劉男與小花的母親為男女朋友，3人同住；劉男也知道小花於2022年時，是年滿16歲、未滿18歲的高中生。但劉男於當年7月2日晚間，以邀小花出門「見世面」為由，帶往汽車旅館開房間，雙方發生性行為。

劉男食髓知味，接續又於當年7月5日、22日晚間，再帶小花前往汽車旅館，並都發生性行為。之後，劉男行徑東窗事發，被送法辦。

法官審理，小花證述雙方3次發生性行為，劉男並無違反她的意願，再經調查案發後小花與劉男之通聯、互動，兩人甚為親密，且小花無明顯排斥與劉男聯繫或外出之跡象，與受性侵害後之被害人多數會產生排斥、厭惡、躲避加害人之常情有違；因此，法官認劉男強制性侵罪嫌不足，無罪。

但對於檢警查得劉男手機中，有3次開房間時拍攝小花裸體等身體私密處之照片與影像，小花則證述部分有徵得她同意，但大多都不知情、未經過她同意。

法官認劉男違反《兒童及少年性剝削防制條例》中，以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像罪，並審酌其為滿足一己私慾，明知小花為其當時交往女朋友之未成年女兒，所為無視人倫常理，且犯後於審理時否認，也未對小花達成和解或道歉，犯後態度不佳；其三次犯行，犯罪時間、地點不同，犯意有別，應分論併罰，各處7年8個月、7年7個月、7年9個月，併應執行8年10個月。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法