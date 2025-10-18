變態大叔在捷運站噴「白色液體」 女高中生一摸誤以為是優格

高雄一名女高中生在大東捷運站口被噴不明液體。（讀者提供）

高雄一名高中女生在大東捷運站出口處，感覺背後被噴東西，她伸手一摸，發現是白色半透明液體，還有淡淡酸味，她轉頭看到吳姓男子刻意避開目光低頭玩手機，女高中生認為「事情不單純」報警，警方循線逮捕吳男送辦，由於無法證明液體是精液，法官依違反社維法判罰1千元。

一名高中少女在網路社群Threads貼文，指今年7月23日晚上9點多在大東捷運站2號出口等家人，突然感覺背後有被噴東西，她回身順手一摸，看到手上沾著白色半透明液體，空氣中還漂散淡淡的酸味，她原以為是優格，但轉身後，看到一名陌生中年男子站在她身後滑手機，她突然意識到可能是精液。

該名男子對她說「這個（液體）剛剛就有了，我沒有跟你說，我怕尷尬」，女高中生先去廁所沖掉手上的不明液體，回家後向家人告狀後，在家人陪下報警；警方循線逮捕擔任工程師的吳男（34歲）到案，吳男辯稱，當時是把玩「噴水式打火機」，不小心按到才會誤噴。

由於無法證明女學生被精液射背，警方依違反社維法「以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」送辦，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，法官認為吳男拿整人式噴水打火機，朝女高中生噴灑不明液體，已足以驚嚇他人而有危害安全之虞，因此判罰他1千元，可抗告。

