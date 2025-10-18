偽造「一卡通」釣魚簡訊詐騙激增 高市刑大成立專案追查

詐團一卡通釣魚簡訊手法激增 高市刑大成立專案追查阻詐。（資料照）

詐騙集團假冒「iPASS一卡通電子票證公司」名義發送釣魚簡訊，內容偽稱「帳戶異常」、「退款通知」或「卡片需更新」，並附上偽造的網站連結，誘使民眾點擊後輸入個資或信用卡資料，導致卡號遭盜刷、帳戶被竊用的情形頻傳，警方提醒小心此類釣魚簡訊。

高市刑大統計今年10月迄今，單月受理「釣魚簡訊」惡意連結盜取個資案，共32件，其中「iPASS一卡通」即佔18件（為該案類56%），超過一半，且財損金額已逾新臺幣100萬元。

請繼續往下閱讀...

其中一名林姓女子收到簡訊通知，內容顯示「iPASS一卡通系統資安優化暨帳戶資料再次確認作業通知」，並傳送連結網址（https://eventsno.szhaojie.com）要求林小姐更新iPASS MONEY帳戶。

林女不疑有他，點擊簡訊提供之連結，依網站要求輸入本人手機號碼後接收到訊息認證碼（OTP），將訊息認證碼再次輸入釣魚連結網址中的詐騙網站內後，林小姐的iPASS MONEY帳戶所綁定的銀行帳戶卻遭不明人士先轉帳儲值至該iPASS MONEY帳戶，一分鐘後林小姐的iPASS MONEY帳戶立即又遭不明人士以小額付費方式境外付款，始驚覺受騙報警，顯見詐騙集團透過輸入訊息認證碼方式已取得被害人iPASS MONEY帳戶權限。

一卡通公司也發布公告，指出近來詐騙集團假冒 iPASS MONEY，透過簡訊、E-mail或電話，謊稱「資料更新」、「帳戶異常」或「系統升級」，騙取用戶「簡訊/交易驗證碼」或個人資料，此類訊息均為詐騙，請用戶務必提高警覺，保護帳戶安全！並提醒用戶謹記「三不原則」：不透露驗證碼、密碼或個人資料；不點擊陌生連結或開啟不明附檔；不依隨陌生來電指示操作。如遇任何可疑情事，可立即透過客服協助查證，共同維護帳戶安全。

警方指出，詐騙集團常冒用「官方名義＋緊急用語」混淆視聽，誘導民眾在釣魚網站輸入資料，iPASS一卡通公司並不會以簡訊通知用戶點擊連結、提供個資或進行退款驗證，如接獲類似訊息，請立即刪除，切勿點擊或填寫任何資料，並建議民眾定期更改帳戶密碼。

警方建議iPhone手機用戶，可關閉iMessage與過濾未知寄件人，安卓系統手機用戶也可以開啟垃圾訊息阻擋功能，以降低受害風險。

詐團一卡通釣魚簡訊手法激增，提供假的連結網址，民眾需小心上當。（民眾提供）

詐團一卡通釣魚簡訊手法激增，高市刑大成立專案追查阻詐。（民眾提供）

詐團一卡通釣魚簡訊手法激增，民眾需小心，高市刑大已成立專案追查阻詐。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法