    首頁 > 社會

    金門51歲男酒駕逆向連環撞還肇逃 1死2傷 湖警漏夜逮人送辦

    2025/10/18 09:52 記者吳正庭／金門報導
    金門環島北路二段發生死亡車禍，涉肇事的張男車輛翻覆四輪朝天。（金湖分局提供）

    金門環島北路二段發生死亡車禍，涉肇事的張男車輛翻覆四輪朝天。（金湖分局提供）

    金門縣昨晚發生死亡車禍，51歲張姓男子酒駕，沿環島北路2段違規闖入對向車道並超越多部車輛，先撞擊對向騎機車的翁姓女騎士，接著又連環撞擊小貨車及小汽車，張男自駕車輛翻覆四輪朝天，事故造成翁女重傷身亡，小汽車許姓駕駛手臂拉傷、翁姓乘客頭挫傷，張男依刑法酒駕致死罪及肇事逃逸致死罪送辦。

    縣警局金湖分局表示，17日晚間6點多，張男駕駛自小客車，沿金湖鎮環島北路2段往金城方向行駛，於玉環路口前路段違規闖入對向車道，先撞擊對向騎機車的翁姓女子，車輛失控後又撞擊盧姓男子駕駛的小貨車及許女駕駛的小客車。結果，45歲的翁姓女騎士送衛生福利部金門醫院急救仍宣告不治，盧姓駕駛未受傷，小客車許姓駕駛左手臂拉傷、車上翁姓乘客頭部挫傷。

    警方表示，事發後，肇事的張姓男子爬出車外棄車逃逸，警方掌握犯嫌身分後，迅速釐清逃離動線及動員警力查緝，另策動親友，張嫌才於當晚11點多前往金城分局歸案；警方對張嫌施予酒測，酒測值每公升1.04毫克，已經超標。

    據指出，張嫌於KTV喝酒後駕車外出，張還有包括違反藥事法等前科，警方也採集尿液送台化驗，並對詳細肇事原因作進一步釐清。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    金門環島北路二段發生死亡車禍，警方將涉嫌肇逃的張男緝捕歸案。（金湖分局提供）

    金門環島北路二段發生死亡車禍，警方將涉嫌肇逃的張男緝捕歸案。（金湖分局提供）

    金門環島北路二段發生死亡車禍，警方前往現場蒐證。（讀者提供）

    金門環島北路二段發生死亡車禍，警方前往現場蒐證。（讀者提供）

