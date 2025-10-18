女學生「西門町大樓」被設計群毆霸凌！竟因網路吵架遭5女樓梯間痛毆

台北市警萬華分局傳喚涉嫌霸凌小女的嫌疑人到案說明。（資料照）

5名年約15、16歲的少女，日前將一名少女約到台北市六福大樓樓梯間毆打、霸凌，打到流鼻血，還在一旁訕笑「正中紅心、厲害」。涉嫌參與霸凌的少女拍影片炫耀，被流傳到網路平台，引起網友憤怒。台北市警萬華分局陸續傳喚涉案者到案，查出是被害少女和另名少女在網上吵架，結果被對方夥人誘出後圍毆。唯女主嫌未到案，警方仍將依傷害罪嫌函送少年法庭審理。

據了解，有網友9月下旬在「爆料公社」及Threads貼文和影片，表示在西門町一處大樓樓梯間，有名少女不斷遭受多名女子扇巴掌，狠抓頭髮、腳踹、霸凌。有的則在旁拍照、訕笑。

根據曝光影片顯示，穿灰色帽T外套、一頭長捲髮的被害少女，遭約5名少女圍在中間，在上方拍攝的少年說，「台北人好兇，完蛋了」，隨後，黑色帽T少女往受害少女臉部猛踢一腳，其餘人訕笑：「正中紅心、厲害」，被害少女被踢到流鼻血，用左手不斷搓揉鼻子。

黑色帽T少女與白色帽T少女隨後抓著受害人頭髮，往後方的牆推撞，狂飆髒話，上方拍攝少年勸阻不要抓頭撞牆，會腦震盪；受害少女接著遭輪毆、踹頭。涉嫌霸凌者中還有人假意勸說，「別踹頭，會腦震盪」。

爆料者指出，出手的少女一腳踢往被害少女鼻子，竟訕笑「正中紅心」，甚至還有打完人的少女說：「安排自己日後出國」。爆料者怒轟，「一群在學校沒被教育好，出來禍害別人了是嗎」；打完人後「改ID」、鎖私人」，就不容易被追查嗎？他痛批，「台灣教育爛成這樣」。

這段約15秒影片今晚流出，迅速在各大網路平台瘋傳，有網友留言，「可悲…台灣下一代，這麼多人欺負一個」、「應該要報警了吧，真的很誇張，這些拍攝的男生也是很爛」、「沒想過被害人的父母看到這影片，會有多難過嗎？請杜絕霸凌」、「專打頭打臉耶！太可惡」。

轄管萬華分局經循線追查，查出涉嫌凌虐霸凌的5名女青少年和被害人，都是未成年，分別來自新北市的國中學生和中輟生。警方逐一發出傳喚通知書，要求相關涉案人依規定時間到案約談，但只有兩名少女在家長陪同下到案。

警方調查，主要起糾紛的兩名女學生，原本並不認識，兩人是在通訊軟體發生口角爭執，揪眾動手的少女認為被害人「煽風點火」、「挑撥離間」，於是決定由「文鬥轉為武鬥」，從通訊軟體揪人一起前往約定的六福大樓圍堵和教訓對方。

由於應在17日到案說明的主嫌與另兩名涉嫌人，一直都沒有出現，也未通知警方改期，警方訊徵決定仍依照傷害、聚眾鬥毆以及恐嚇等罪嫌全案函送少年法庭偵辦。

涉嫌人對蹲在牆角的被害人怒罵腳踹。（記者劉慶侯翻攝自Threads）

