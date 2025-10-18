為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄貴族私校傳校園暴力 模仿遊戲「roblox」打傷同學 父母判賠10萬

    2025/10/18 09:41 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄某貴族私校傳出男同學模仿電玩遊戲「roblox」情節打傷同學。（美聯社資料照）

    高雄某貴族私校傳出男同學模仿電玩遊戲「roblox」情節打傷同學。（美聯社資料照）

    高雄某貴族私校傳出校園暴力事件，就讀四年級的林姓男童與班上同學模仿電玩遊戲「roblox最強的戰場」情節，互相打鬧嬉戲，林童被壓在角落，勒脖、拉衣領、頭髮受傷，家長心疼提告求償100萬餘元，法官認定動手的蔡姓男童無視蔡童已說「不要玩」仍持續動手，因此判他和爸媽應連帶賠償10萬餘元。

    判決指出，去年9月12日上午9點，林姓男童與班上4名同學下課時間電玩遊戲「roblox最強的戰場」情節，互相打打鬧鬧，林童玩了一陣子後說「不要玩了」，但蔡姓男童根據過往經驗繼續與林童「玩」，旁邊同學見狀，出聲說：「他不想玩你就不要鬧他了啦」、「他都坐回位子了」。

    但蔡童卻認為：「他都沒有講，他平常也是這樣啊，你們都不懂」，持續把林童壓在角落，勒脖、拉衣領、頭髮，導致右側前臂、後側胸壁、頭皮、左側小腿等處出現挫傷；蔡童 放學回家後，爸媽驚見他身上有傷，趕緊帶著他去醫院，被醫院通報校園暴力事件，驚動相關單位介入調查。

    事後，林童父母不滿蔡童不認錯的態度，提告求償100萬精神慰撫金和700元醫藥費，高雄地方法院審理時，法官綜合相關事證後，認為蔡童誤認林童仍想一起玩而持續打鬧，因此須負擔蔡童受傷之責，因損害程度判蔡童和父母應連帶賠償10萬700元，可上訴。

