豪雨恐來襲...... 男登宜蘭阿玉山失聯 消防再度上山搜救

「風神」颱風與東北季風共伴效應，宜蘭今晚起恐連日下起暴雨，16日傳出有2名山友攀登蘭陽5大名山之一的阿玉山後失聯，讓人擔憂；所幸其中1人已平安返家，另1人仍失聯，消防人員今一早再度整隊上山搜救，盼能在颱風豪雨來襲前找到人。

家住宜蘭市的65歲陳姓山友，16日向妻子說要攀爬阿玉山，清晨5點半與住在員山鄉的60歲黃姓男子，一起前往位於福山植物園專用道路2.3公里處的阿玉林道入口，2人入山後，須走4.7公里才會抵達阿玉山登山口，從登山口至登頂，路途約3公里。

陳、黃2名山友入山後，到晚上遲遲未下山；陳妻聯繫不上丈夫，緊急向消防局通報，員山鄉民代表李筱婷也來電報案請求協助。消防人員到場發現車輛還在登山口，昨早隨即組隊上山搜尋。

昨天下午3點多，消防局接獲陳姓山友家屬來電，表示陳先生已自行平安返家；經詢問陳先生，16日晚上與黃先生一起夜宿於溪流旁，凌晨起來時發現黃先生不見蹤影，認為可能自己先行下山；陳先生於福山植物園4.5公里附近下山時，途中遇到1名員警，請員警載他下山後自行返家。

但消防人員連絡黃姓山友家屬，目前人並未回家；昨天搜尋未果，今天一早搜救隊伍於阿玉山登山口集結，再度入山搜救，希望盡快找到人，傳出好消息。

宜蘭阿玉山2失聯山友，1人已平安返家，1人仍失聯，消防人員持續搜救中。（資料照）

