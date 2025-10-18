為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    帶「這東西」到法院告賴清德 沒告成先被送辦罰2仟

    2025/10/18 08:39 記者陳建志／台中報導
    台中林姓男子，今年6月帶太極劍到台中地方法院要按鈴控告賴清德總統，卻因這把劍被認定具危險性，被裁罰2千元罰鍰並沒收。（記者陳建志攝）

    台中林姓男子，今年6月到台中地方法院想告賴清德總統，沒想到在通過法院門口的安檢通道時，員警發現他身上背著一把長約99公分的寶劍（太極劍），將他攔下並通知轄區警局到場處理後，依違反社會秩序維護法送辦，台中地院審理時認為，這把太極劍足以對人安全構成威脅，到法院提告並無攜帶刀械的理由，依無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，處新台幣2仟元罰鍰。

    這名林姓男子，今年6月11日下午4點41分，前往台中地方法院，身上卻背著太極劍，遭安檢員警攔下。

    林男表示，太極劍是他多年前在鹿港老街購買，平時拿到公園練身體，並未隨身攜帶，當時是要到法院按鈴控告賴清德總統，會隨身攜帶太極劍，只是為了要吸引眾人注意。

    法官認為，太極劍固然非列管的刀械，不過其總長99公分，除刀柄外，刀刃為金屬材質，雖刀刃未開鋒，然劍尖呈尖銳造形，如用以擊刺，客觀上足以對人的生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，屬具有殺傷力的器械，顯然有危害於一般安全的情形，且到法院提告，並無攜帶刀械的理由，可見其行為已對於社會大眾的生命安全及社會安寧產生危害。

    法官認為，林男行為已符社會秩序維護法第63條第1項第1款的構成要件，應依法予以裁罰，依無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，處新台幣2仟元罰鍰，扣案太極劍並沒入，可抗告。

