嘉義男趁貨車卸貨5度行竊共得手近萬元 判拘役115天

嘉義一名李姓男子今年5月8日凌晨2點，行經嘉義市垂楊路一間超商前，見貨車司機忙著卸貨，伺機進入駕駛座偷走司機長夾、得手1000元，他食髓知味，6月間依樣畫葫蘆又行竊4次，被貨車司機發現，報警查獲，遭控竊走共9300元，嘉義地檢署依竊盜罪嫌起訴。嘉義地方法院近日判決，李男坦承犯行，判處拘役115天，如易科罰金，1000元折抵1日，全案可上訴。

判決書指出，李男都是趁著貨車司機在超商、烘焙坊、醫院前卸貨，駕駛座無人看守之際，自己或找紀姓友人協助把風，從貨車駕駛座進入車內行竊，犯案時間從今年5月8日至6月23日，有時在深夜、有時大白天也行竊，犯罪所得總計9300元。

判決書指出，李、紀2人不憑己力謀取所需，恣意行竊，不尊重他人財產權，欠缺守法意識，所為不可取，考量行竊手段尚屬平和，以及犯後均坦承犯行，依李男行竊5次分論併罰，應執行拘役115天，同行的紀男雖辯稱不知情，然協助把風1次，行為分擔、為共同正犯，判處拘役20天。

