補習班噁狼師！當眾對女學生揉胸摸私處 二審從輕改判5年2月

補習班蘇姓老師涉嫌二度猥褻女學生，被高雄高分院從輕量刑。（情境照）

高市某補習班蘇姓老師，膽大妄為，竟對在教室考試的女學生，當眾涉嫌撫摸胸部、私處，無視其他學生在場，被高等法院高雄分院判處有期徒刑5年2月。

判決書指出，被告蘇男為某補習班老師，被害人A女則是班上學生。2022年7月至12月間，蘇男在教室，不顧她以退縮身軀表示拒絕，涉嫌強行揉捏其胸部，並來回撫摸大小腿內側及臀部等處。

同年9月至12月間，又涉嫌強行撫摸A女胸部，並將手伸入內褲撫摸私處。案經A女家人訴請警方後，市警局婦幼隊辦案人員傳喚蘇男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制猥褻罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔蘇男則僅承認部分犯行。

地院開庭調查，由於A女指證歷歷，並有她和同學、家人、補習班負責人等LINE和MESSENGER對話截圖、醫院診斷書等證據，認定蘇男確有猥褻行為，併處有期徒刑6年，他不服上訴。

高雄高分院審理後，仍認定蘇男觸犯2罪，但從輕量處有期徒刑5年2月，比原審少10個月，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法