為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    補習班噁狼師！當眾對女學生揉胸摸私處 二審從輕改判5年2月

    2025/10/18 06:45 記者鮑建信／高雄報導
    補習班蘇姓老師涉嫌二度猥褻女學生，被高雄高分院從輕量刑。（情境照）

    補習班蘇姓老師涉嫌二度猥褻女學生，被高雄高分院從輕量刑。（情境照）

    高市某補習班蘇姓老師，膽大妄為，竟對在教室考試的女學生，當眾涉嫌撫摸胸部、私處，無視其他學生在場，被高等法院高雄分院判處有期徒刑5年2月。

    判決書指出，被告蘇男為某補習班老師，被害人A女則是班上學生。2022年7月至12月間，蘇男在教室，不顧她以退縮身軀表示拒絕，涉嫌強行揉捏其胸部，並來回撫摸大小腿內側及臀部等處。

    同年9月至12月間，又涉嫌強行撫摸A女胸部，並將手伸入內褲撫摸私處。案經A女家人訴請警方後，市警局婦幼隊辦案人員傳喚蘇男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制猥褻罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔蘇男則僅承認部分犯行。

    地院開庭調查，由於A女指證歷歷，並有她和同學、家人、補習班負責人等LINE和MESSENGER對話截圖、醫院診斷書等證據，認定蘇男確有猥褻行為，併處有期徒刑6年，他不服上訴。

    高雄高分院審理後，仍認定蘇男觸犯2罪，但從輕量處有期徒刑5年2月，比原審少10個月，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播