10/17今彩539頭獎開1注! 800萬獎落台中 中秋加碼開4組

10月17日開獎的第114000252期今彩539頭獎開出1注，由台中市東區旱溪街40號1樓「金樂透彩券行」開出，第114000097期大樂透則摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開4組，剩10組未開出。

第114000097期大樂透中獎號碼「03、15、16、31、32、45，特別號：42」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共55注中獎，每注可得6萬1580元；肆獎共131注中獎，每注可得1萬6620元；伍獎共2642注中獎，每注可得2000元；陸獎共3433注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4709注中獎，每注可得400元；普獎共4萬8163注中獎，每注可得400元。

第114000097期49樂合彩中獎號碼為「03、15、16、31、32、45」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共46注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1556注中獎，每注可得1250元。

第114000252期今彩539中獎號碼為「01、21、31、32、34」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共145注中獎，每注可得2萬元；參獎共5447注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3535注中獎，每注可得50元。

第114000252期39樂合彩中獎號碼為「01、21、31、32、34」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共181注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2579注中獎，每注可得1500元。

第114000252期3星彩中獎號碼為「286」。壹獎共83注中獎，每注可得1萬元。

第114000252期4星彩中獎號碼為「5783」。壹獎共15注中獎，每注可得10萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出4組，總中獎注數4注、可得獎金100萬元。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有10組未開出，將於下期（21日）繼續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

