幼教師忙了7年沒勞保 求償百萬因「算人頭」敗訴

胡姓女子在全方位文教社教積木課7年多，控訴遭短付薪資、沒勞保與勞退求償百萬。法院認她自由接課、自負成本、非受僱體系，屬委任關係，判駁回。（資料照）

當了幼教積木老師7年還不算是「員工」。胡姓女子主張，自己長年在全方位文教社教當老師，業者短付工資、沒保勞保，求償128萬多，但台南地方法院認為，胡女是自由接課教師、按人頭計酬，駁回僱傭確認與求償。

胡姓女子主張，2016年到2024年在全方位文教社長期授課，期間教授積木課7年6個月，被短付薪資，且未投保勞健保與提撥勞退。



胡女先向南勞工局申請調解未成，轉向法院訴請確認僱傭，請求短少薪資、特休未休工資、資遣費、勞健保費等合計129萬8884元，另要求補提勞退20萬0135元。她並指稱，因負責人不當言詞而在學期結束離職，盼以勞基法與勞退條例獲得補救。

業者指出，雙方是依據合約委任合作，公司代為接洽幼兒園，教師可自由排課或拒課，授課內容與進度由教師依專業規畫，教案僅供參考，不強制出席培訓。報酬依人數與堂數結算，招生不足無課就沒錢，教材多由教師自備。

胡女認為，有簽到表能證實與業者有僱傭關係；業者反駁，簽到表用於請款與核對人數，並非考核工具，即使認有勞動關係，原告主張每月至少4萬5000元欠缺證據，部分請求也超過民法規定的5年時效。

由於胡女可自行接課，公司也沒有獎懲或考績，不需回公司待命，經濟面也未保底薪，也未納入公司行政與分工體系，胡女同期在國小、幼兒園與自宅授鋼琴，屬自營性勞動，欠缺對單一雇主依附。法院因此認定雙方為委任，而非勞動契約，勞基法與勞退條例不適用，因此駁回胡女的聲請。

