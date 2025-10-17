為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    酒駕是犯罪！」自由車國手市代彭竣志訓練遭擊落 受傷住院

    2025/10/17 20:17 記者廖雪茹／新竹報導
    自行車國手出身的新竹縣竹北市民代表彭竣志在長距離訓練路上，遭酒駕駕駛撞上，受傷住院。（擷取自彭竣志臉書粉專）

    新竹縣竹北市民代表彭竣志曾是自行車國手，昨天長距離訓練往高雄左營路上，遭酒駕駕駛撞上，全身多處擦傷、腦震盪，自行車全毀。住院治療中的他沉痛呼籲，「酒駕不是意外，而是犯罪！酒駕不能上路，請給用路人一條平安回家的路。」

    彭竣志發文首先向好朋友們說抱歉，「讓你們擔心了！」原本正在為即將到來的TBA620公里挑戰賽做準備，平日抽空訓練、希望能鍛鍊體力突破自我，沒想到卻在訓練過程中被酒駕肇事者給「擊落」，其他車友也遭受波及摔車而受傷。

    彭竣志痛心寫到：「再一次呼籲酒駕不是意外，而是犯罪！酒駕不能上路，請給用路人一條平安回家的路。」親朋好友們悉獲後，紛紛祝福他早日康復！

    彭竣志曾是自行車國手，2004年榮獲亞洲盃第二名與全國錦標賽冠軍，睽違20年再度披掛戰袍，今年參加世壯運挑戰自由車10公里集體出發賽男子35+組。為了比賽，他自主訓練半年，甚至賽前一日還騎上武嶺，只為突破自我、為竹北爭光，最終勇奪銀牌佳績。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

