酒駕是犯罪！」自由車國手市代彭竣志訓練遭擊落 受傷住院

自行車國手出身的新竹縣竹北市民代表彭竣志在長距離訓練路上，遭酒駕駕駛撞上，受傷住院。（擷取自彭竣志臉書粉專）

新竹縣竹北市民代表彭竣志曾是自行車國手，昨天長距離訓練往高雄左營路上，遭酒駕駕駛撞上，全身多處擦傷、腦震盪，自行車全毀。住院治療中的他沉痛呼籲，「酒駕不是意外，而是犯罪！酒駕不能上路，請給用路人一條平安回家的路。」

彭竣志發文首先向好朋友們說抱歉，「讓你們擔心了！」原本正在為即將到來的TBA620公里挑戰賽做準備，平日抽空訓練、希望能鍛鍊體力突破自我，沒想到卻在訓練過程中被酒駕肇事者給「擊落」，其他車友也遭受波及摔車而受傷。

彭竣志痛心寫到：「再一次呼籲酒駕不是意外，而是犯罪！酒駕不能上路，請給用路人一條平安回家的路。」親朋好友們悉獲後，紛紛祝福他早日康復！

彭竣志曾是自行車國手，2004年榮獲亞洲盃第二名與全國錦標賽冠軍，睽違20年再度披掛戰袍，今年參加世壯運挑戰自由車10公里集體出發賽男子35+組。為了比賽，他自主訓練半年，甚至賽前一日還騎上武嶺，只為突破自我、為竹北爭光，最終勇奪銀牌佳績。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

