    首頁 > 社會

    竹縣警局長下海拍短影音宣導人本交通 對話藏梗引共鳴流量爆衝

    2025/10/17 19:54 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府警察局長林建隆為宣導人本交通，不違規停車，親自下海拍攝短影音，今天上架。（擷取自「竹縣警好客」臉書粉專）

    新竹縣政府警察局長林建隆為宣導人本交通，不違規停車，親自下海拍攝短影音，今天上架。（擷取自「竹縣警好客」臉書粉專）

    新竹縣史上最年輕的警察局長林建隆今年8月甫上任，為宣導人本交通，不違規停車，警局除了自9月1日起實施「路暢專案」，局長更親自下海拍攝短影音今天上架，影片超有梗的對話內容，貼近生活的搞笑劇情，引發共鳴，短短3小時觀看流量衝上4萬，網友紛紛按讚及分享，還配合劇情對話留言「真是很ㄐㄅ（極棒）」！

    竹縣警察局9月1日起實施「路暢專案」，運用警政數據鎖定轄內違規熱時及熱點，重點取締「併排停車」、「行穿線與人行道停車」及「路口10公尺內停車」3大惡性違規；據統計，1個月共計取締違規停車1萬7419件，較去年同期8208件增加9211件（+112%），其中3大惡性違規共計5608件、約佔3成，報案件數較去年同期減少2成。

    為了擴大宣導行人友善的人本交通，警察局「竹縣警好客」官方臉書粉專今天上架一則短影音，男主角就是林建隆本人，內容對話融入日常用語的諧音梗，十分有趣，讓觀看者莞爾一笑，短短3個小時，觀看流量衝上4萬，吸引約600名網友按讚，70次分享。

    有網友留言，「超讚超好笑的交通宣導影片！警察大人們辛苦了！」、「局長親自下海，不輸專業演員，讚！」、「求主角IG」、「很有演戲天份耶」、「局長很重視行人安全，真心給推」等。

    現年49歲的林建隆擁有偵辦科技犯罪領域專才，打詐績效卓著。在刑事局任內結合業界幣流分析師推動犯罪集團虛擬貨幣查扣凍結專案，也曾參與八里雙屍命案、高鐵炸彈案等刑案數位鑑識工作，並破獲「創意私房」色情網站。在資安數位鑑識領域，曾帶領刑事局科技偵查團隊，2021年全球首創將惡意程式分析流程標準化，並取得國際認證。

    新竹縣政府警察局自9月1日起實施「路暢專案」，局長林建隆並親自下海拍攝短影音，宣導人本交通。（擷取自「竹縣警好客」臉書粉專）

    新竹縣政府警察局自9月1日起實施「路暢專案」，局長林建隆並親自下海拍攝短影音，宣導人本交通。（擷取自「竹縣警好客」臉書粉專）

