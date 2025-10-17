少年誤入詐團慘成代罪羔羊 因案負債慘被錢追

藍藍和祖母參加高市少輔會親子活動，一起磨豆粉。（高市少年隊提供）

由祖父母隔代教養的藍藍，因抗拒被管教，學生時期就常逃學、逃家，並在朋友的誘使下，為了賺快錢擔任詐騙集團的車手，但案件曝光後，被當成代罪羔羊，被追著賠償苦被錢追。經高雄市少年輔導委員會介入輔導，不僅改變藍藍與祖父母的相處模式，更輔導藍藍重回校園習得一技之長，走歪的人生有機會被導正。

高市少輔會指出，藍藍成長過程缺乏父母陪伴，靠著祖父母拉拔長大，進入青春期後，總將祖父母的關心誤解為嘮叨與苛責並開始反抗，只對朋友言聽計從，還因此逃學、逃家，因此認識了一群自稱是他「麻吉」的社會人士，進而帶著他加入詐欺集團。

藍藍原本對可以快速賺到大錢相當自豪，但隨著案件一一曝光、被逮，才認知到賺快錢也等於高風險，所謂的麻吉，也只是把他當作代罪羔羊，還因此累增負債，被追著還款的速度比起當時賺快錢來得更快。

為了改變藍藍，輔導員除了協助藍藍祖父母調整教養態度，以關心話語取代叨唸，一段時日後，藍藍終於感受到祖父母的改變與用心，開始懂得回饋，一步步調整自己，每天都會與祖父母分享生活，並積極參加高市少輔會辦理的各項活動，甚至邀約祖父母一起參與親子活動，甚至主動報名擔任青年志工，用自己的經歷陪伴並鼓勵其他有過相同經驗的夥伴。

如今藍藍已重回校園，經常代表學校參加校內外各大比賽及表演，取得美容、美髮、彩妝造型等賽事佳績，找到屬於自己的人生舞台。

