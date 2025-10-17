北車性侵案警澄清非隨機犯案 法界批恐加重受害者創傷

鐵路警察局針對北車性侵案強調為「熟人關係」，法界批評應以保護被害人為優先，避免造成二度傷害。（資料照）

邱姓竊盜通緝犯日前在台北車站大廳公然性侵女子，事後，鐵路警察局發布新聞稿，強調加害人與被害人相識，被批評可能暗示熟人性侵不如陌生人嚴重。法界指，性侵的核心在於「是否違反意願」，而非雙方關係遠近，警方在案情尚未完全釐清前過度強調雙方熟識，恐引發社會對案件本質的誤解，進而加重受害者心理創傷。

律師賴文萍指出，台灣屬於極度尊重他人性自主意願的國家，警方強調「雙方熟識」的用意，應是為了安撫社會恐懼情緒，避免民眾誤以為存在明目張膽、隨機攻擊的風險，但無論是否為熟人犯案，性侵行為本身都不可原諒。

請繼續往下閱讀...

律師蘇育民表示，性侵的核心在於「是否違反意願」，而非「雙方關係的遠近」，熟人間的性侵同樣嚴重，且因報案困難、證據蒐集不易，往往造成被害人更深層心理創傷。他指出，警方以「雙方認識」作為安撫輿論的重點，無形中可能導致社會質疑被害人、模糊加害行為責任，確實不當。

蘇育民認為，警方在發言時應保持中性、以事實為導向，並以保護被害人為優先。他建議，如需釐清案件性質，可採中性表述，例如：「初步了解，本件性侵案相關細節仍在釐清中。」將熟人關係置於焦點，不僅模糊案件重點，也反映警察在性別暴力議題上的敏感度仍有不足。

蘇育民同時分析，社會普遍將陌生人性侵視為更嚴重，反映父權社會下「純潔／危險」二分思維，以及對暴力定義的狹隘理解，熟人性侵多涉及心理操控或權力不對等，缺乏明顯外傷，容易被低估。他並強調，性暴力應被視為「權力與尊重」的社會議題，倡導不論陌生或熟人，只要違反意願、侵犯身體與自主，就是性暴力。

也有檢察官批評，警方在案情尚未完全釐清前，過度強調加害人與被害人相識，可能讓社會誤認熟人性侵不嚴重，影響公眾對性侵案件的認知，也容易讓受害者承受額外心理壓力。他提醒，性侵案件應以保護被害人為首要考量，警方新聞稿發布不慎，經媒體引用曝光後，可能誤導輿論進而偏離「以受害者為中心」的原則，另即使案件涉及熟人犯案，受害人的權益與安全仍應被優先保障。

