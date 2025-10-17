共諜案判刑定讞 統促黨副秘書長温瓏今發監執行

統促黨副秘書長温瓏涉共諜案，依違反國安法判刑10月確定，今解送監獄服刑。示意圖。（路透資料照）

統促黨副秘書長温瓏涉共諜案，經最高法院依違反國安法判刑10月確定，高檢署高雄分署今傳喚他到案，確認身分無誤後，解送監獄服刑。

據了解，被告温瓏為中正預校肄業，其就讀期間，與同案被告朱新瑜是同學，朱後來為統促黨世忠黨部主委。中共珠海市台辦主任科員林華強來台期間，統促黨主席張安樂引介他認識温瓏，温瓏再經由林結識政治部聯絡局解放軍軍官張嘉逸，和其部屬綽號「 小蕭」的男子。

請繼續往下閱讀...

2016年4月間，温、朱前往大陸，接受林設宴招待，並被吸收朱後，隔月15日，林來台交付人民幣5萬多元予溫當作報酬。2018年10月底，朱以接受中共落地招待參觀珠海航空展為由，邀請空軍退役少校江瓊麟等人前往，温等並與對岸林、張等見面，温、朱因而取得珠海市3百畝土地，及無償使用辦公室等不法利益。

此外，江被中共吸收後，在2019年5月間，找上空軍松山基地指揮部張姓上校副指揮官，要求他繼續留在軍中，並在放假期間跟他一同出國，但被對方拒絕。

高雄高分院依違反國家安全法，分別判處江、朱、温有期徒刑1年、6月和10月，其中朱未上訴而定讞，江和温上訴後，被最高法院駁回，全案落幕。

高雄高分檢今天傳喚温男到案，檢察官高碧霞開庭進行人別訊問後，隨即由法警押解，移送高雄監獄執行。至於江男部分，由於他聲請到新竹服刑，已移請新竹地檢署代為執行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法