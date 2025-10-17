為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投退休公務員險遭詐騙100萬 車手落網仍堅信假檢警

    2025/10/17 17:15 記者張協昇／南投報導
    南投警分局破獲假檢警詐財案，當場逮捕馬來西亞籍李姓車手及負責收水工作的洪姓男子。（警方提供）

    公務員退休的南投縣81歲林姓老婦人，接獲詐團以假檢警監管帳戶的手法詐騙，日前面交100萬元現金時，南投警方獲報當場逮捕29歲的馬來西亞籍李姓車手及負責收水工作的27歲洪姓男子，適時攔阻詐騙案發生。惟當警方通知林婦時，林婦仍堅信自己涉及刑案需配合檢警調查，完全不認為遭到詐騙，經警方請她自行打165反詐騙專線查證，才驚覺受騙。

    據了解，目前獨居的林姓老婦人，係南投某公務機關退休公務員，日前在家中接獲詐團假冒檢警人員打來的電話，指她涉及洗錢，情節嚴重，所有銀行帳戶包括金融卡及密碼必須交付監管，還要她拿出100萬元擔保金，林婦信以為真，除將金融卡以包裹寄給詐團，本月14日上午9時許，約定於草屯佑民醫院附近面交100萬元現金時，接獲情資的南投警分局南投派出所，立即由所長陳俊宏率員前往埋伏查緝。

    約上午10時許，李男出面取走100萬元，隨即前往醫院停車場將款項交予洪男，警方見時機成熟，立即上前逮捕，當場人贓俱獲，警方並在洪男駕駛的車子查扣19萬6000元現金及不明提款卡2張。

    警方指出，馬來西亞籍李姓車手，經查係本月10日入境，他供稱透過臉書得知詐騙求職管道，配合詐騙集團上手指示至各地收款。另負責收水工作洪姓男子，也坦承向車手收取詐欺款項後，再按上手指示轉交至指定地點投放，訊後除依詐欺及洗錢防制法罪嫌將2嫌移送南投地檢察署偵辦，仍擴大偵辦中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    南投警分局適時攔阻假檢警詐財案，替81歲退休老婦保住100萬元現金。（警方提供）

