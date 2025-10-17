「汽車傳動軸」暗藏600公斤K他命 收貨人、監控手重判

基隆關查驗比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」時，發現傳動軸內填放大量毒品，合計夾藏598.59公斤高純度K他命毒品。（記者林嘉東翻攝）

王姓男子夥同鍾姓男子，協助在逃毒梟，走私一批夾藏在「汽車傳動軸」，近600公斤重、黑市價近台幣10億的K他命，毒品一入境就被檢調盯上，循線逮到王、鍾2人。基隆地院近日審結，將王、鍾依毒品危害防制條例運輸第三級毒品罪判處6年及10年徒刑。

這起K毒走私案，發生在去年12月間，財政部關務署基隆關查驗1只從比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」，直覺可疑；經開櫃查驗發現，櫃內每1根「汽車傳動軸」均填放大量毒品，合計36根共夾藏597公斤餘K他命毒品，估計黑市價近台幣10億元。

案經，檢察官蕭詠勵指揮財政部關務署、調查局航業調查處基隆調查站、基隆港務警察總隊、警政署保安警察第三總隊第一大隊、汐止分局社后派出所等單位溯源追查，發動2波搜索，先逮到收貨的31歲王姓男子，再追出幕後監控、把風運毒的30歲鍾姓男子，並於今年4月間，將王、鍾依涉犯毒品危害防制條例運輸第3級毒品罪嫌起訴。

法院審理時，王坦承受在逃、暱稱「香港仔」的男子指使，在台成立公司，不僅承租倉庫，還辦理報關程序，協助接應該批毒品入境，「香港仔」允諾一旦走私成功，會給王100萬元報酬，鍾雖否認運毒，但法院認為，「香港仔」聯絡鍾，由鍾載王至收貨現場，協助王收貨，並負責監控、把風運毒，將王、鍾依毒品危害防制條例運輸第3級毒品罪，分別判處6年及10年徒刑。

